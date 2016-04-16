Окупанти будують лінію оборони навколо Маріуполя, – Андрющенко





Про це це Петро Андрющенко.



"Два міні-заводи з виробництва бетону, які змонтували в Маріуполі, працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетонні "пирамидки", які частково везуть в бік Запоріжжя/Херсону.



Частково встановлюють в районі траси між Маріуполем та смт. Нікольске. Також значно посилюють напрям з півночі в с. Старий Крим", - написав він.



За словами Андрющенка, попри всі заяви "Росія здесь навсегда", в реальності росіяни не мають такого оптимізму.



"Тому якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя", – додає він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Навколо Маріуполя окупанти почали будувати лінію оборони.Про це це заявляє радник міського голови окупованого міста"Два міні-заводи з виробництва бетону, які змонтували в Маріуполі, працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетонні "пирамидки", які частково везуть в бік Запоріжжя/Херсону.Частково встановлюють в районі траси між Маріуполем та смт. Нікольске. Також значно посилюють напрям з півночі в с. Старий Крим", - написав він.За словами Андрющенка, попри всі заяви "Росія здесь навсегда", в реальності росіяни не мають такого оптимізму."Тому якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя", – додає він.

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