Окупанти будують лінію оборони навколо Маріуполя, – Андрющенко
Сьогодні, 10:26
Навколо Маріуполя окупанти почали будувати лінію оборони.
Про це це заявляє радник міського голови окупованого міста Петро Андрющенко.
"Два міні-заводи з виробництва бетону, які змонтували в Маріуполі, працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетонні "пирамидки", які частково везуть в бік Запоріжжя/Херсону.
Частково встановлюють в районі траси між Маріуполем та смт. Нікольске. Також значно посилюють напрям з півночі в с. Старий Крим", - написав він.
За словами Андрющенка, попри всі заяви "Росія здесь навсегда", в реальності росіяни не мають такого оптимізму.
"Тому якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя", – додає він.
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Про це це заявляє радник міського голови окупованого міста Петро Андрющенко.
"Два міні-заводи з виробництва бетону, які змонтували в Маріуполі, працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетонні "пирамидки", які частково везуть в бік Запоріжжя/Херсону.
Частково встановлюють в районі траси між Маріуполем та смт. Нікольске. Також значно посилюють напрям з півночі в с. Старий Крим", - написав він.
За словами Андрющенка, попри всі заяви "Росія здесь навсегда", в реальності росіяни не мають такого оптимізму.
"Тому якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя", – додає він.
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