Через дитячі пустощі на Волині загорівся житловий будинок: врятували 3 людей. ФОТО
Сьогодні, 10:18
У Ківерцях пожежники врятували 3 людей з вогню.
Про це повідомили у пресслужбі Луцького районного управління ГУ ДСНС України.
6 листопада надішло повідомлення про те, що м. Ківерці вул. Комунальна 7, горить двохповерховий житловий будинок.
На 2 поверсі перебували люди. Їх врятували за допомогою трьох колінної висувної драбини. Пожежу ліквідували о 4:37.
Ймовірна причина виникнення пожежі: дитячі пустощі з вогнем.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцького районного управління ГУ ДСНС України.
6 листопада надішло повідомлення про те, що м. Ківерці вул. Комунальна 7, горить двохповерховий житловий будинок.
На 2 поверсі перебували люди. Їх врятували за допомогою трьох колінної висувної драбини. Пожежу ліквідували о 4:37.
Ймовірна причина виникнення пожежі: дитячі пустощі з вогнем.
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