Через дитячі пустощі на Волині загорівся житловий будинок: врятували 3 людей. ФОТО

Через дитячі пустощі на Волині загорівся житловий будинок: врятували 3 людей. ФОТО
У Ківерцях пожежники врятували 3 людей з вогню.

Про це повідомили у пресслужбі Луцького районного управління ГУ ДСНС України.

6 листопада надішло повідомлення про те, що м. Ківерці вул. Комунальна 7, горить двохповерховий житловий будинок.

На 2 поверсі перебували люди. Їх врятували за допомогою трьох колінної висувної драбини. Пожежу ліквідували о 4:37.

Ймовірна причина виникнення пожежі: дитячі пустощі з вогнем.
Через дитячі пустощі на Волині загорівся житловий будинок: врятували 3 людей. ФОТО
Через дитячі пустощі на Волині загорівся житловий будинок: врятували 3 людей. ФОТО

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Теги: Ківерці, пожежа
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