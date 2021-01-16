Через дитячі пустощі на Волині загорівся житловий будинок: врятували 3 людей. ФОТО





Про це



6 листопада надішло повідомлення про те, що м. Ківерці вул. Комунальна 7, горить двохповерховий житловий будинок.



На 2 поверсі перебували люди. Їх врятували за допомогою трьох колінної висувної драбини. Пожежу ліквідували о 4:37.



Ймовірна причина виникнення пожежі: дитячі пустощі з вогнем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцях пожежники врятували 3 людей з вогню.Про це повідомили у пресслужбі Луцького районного управління ГУ ДСНС України.6 листопада надішло повідомлення про те, що м. Ківерці вул. Комунальна 7, горить двохповерховий житловий будинок.На 2 поверсі перебували люди. Їх врятували за допомогою трьох колінної висувної драбини. Пожежу ліквідували о 4:37.Ймовірна причина виникнення пожежі: дитячі пустощі з вогнем.

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