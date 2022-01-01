У росіян залишилося лише 120 «Іскандерів»

У росіян залишилося лише 120 «Іскандерів»
Завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України країна-терорист використала близько 80 відсотків своїх сучасних ракет.

Про це повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький у коментарі виданню The Economist, інформують в ГУР.

Таким чином, за даними ГУР, у Росії залишилося 120 "Іскандерів".

Також, за словами Скібіцького, воєнній розвідці України стали відомі плани кремля придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar і відправити їх повітрям до Криму та морем до російських портів на Каспійському морі.

"Ми знаємо, що домовленості вже досягнуті", – заявив представник ГУР МОУ.


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Теги: Іскандери, ракети, ГУР
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