У росіян залишилося лише 120 «Іскандерів»
Сьогодні, 10:35
Завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України країна-терорист використала близько 80 відсотків своїх сучасних ракет.
Про це повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький у коментарі виданню The Economist, інформують в ГУР.
Таким чином, за даними ГУР, у Росії залишилося 120 "Іскандерів".
Також, за словами Скібіцького, воєнній розвідці України стали відомі плани кремля придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar і відправити їх повітрям до Криму та морем до російських портів на Каспійському морі.
"Ми знаємо, що домовленості вже досягнуті", – заявив представник ГУР МОУ.
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Про це повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький у коментарі виданню The Economist, інформують в ГУР.
Таким чином, за даними ГУР, у Росії залишилося 120 "Іскандерів".
Також, за словами Скібіцького, воєнній розвідці України стали відомі плани кремля придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar і відправити їх повітрям до Криму та морем до російських портів на Каспійському морі.
"Ми знаємо, що домовленості вже досягнуті", – заявив представник ГУР МОУ.
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