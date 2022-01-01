У Луцьку загубилася 81-річна пенсіонерка

Учора, 6 листопада, близько 17-ї години, до патрульних звернулася небайдужа громадянка та повідомила, що виявила на одному з базарів розгублену та дезорієнтовану жінку.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.Патрульні одразу прибули за вказаною адресою на вулицю Карпенка-Карого та побачили схвильовану бабусю. Вона розповіла, що їй стало зле, і вона не розуміє, як потрапити додому.Інспектори викликали швидку медичну допомогу, лікарі оглянули жінку на місці, шпиталізації вона не потребувала. Тим часом патрульні з'ясували адресу проживання бабусі. Відтак заспокоїли 81-літню громадянку, запросили її до службового авто та доправили додому.