У Луцьку загубилася 81-річна пенсіонерка
Сьогодні, 11:10
Учора, 6 листопада, близько 17-ї години, до патрульних звернулася небайдужа громадянка та повідомила, що виявила на одному з базарів розгублену та дезорієнтовану жінку.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.
Патрульні одразу прибули за вказаною адресою на вулицю Карпенка-Карого та побачили схвильовану бабусю. Вона розповіла, що їй стало зле, і вона не розуміє, як потрапити додому.
Інспектори викликали швидку медичну допомогу, лікарі оглянули жінку на місці, шпиталізації вона не потребувала. Тим часом патрульні з'ясували адресу проживання бабусі. Відтак заспокоїли 81-літню громадянку, запросили її до службового авто та доправили додому.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.
Патрульні одразу прибули за вказаною адресою на вулицю Карпенка-Карого та побачили схвильовану бабусю. Вона розповіла, що їй стало зле, і вона не розуміє, як потрапити додому.
Інспектори викликали швидку медичну допомогу, лікарі оглянули жінку на місці, шпиталізації вона не потребувала. Тим часом патрульні з'ясували адресу проживання бабусі. Відтак заспокоїли 81-літню громадянку, запросили її до службового авто та доправили додому.
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