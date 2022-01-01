Розпалював ворожнечу: СБУ повідомили про підозру митрополиту УПЦ МП. ФОТО
Сьогодні, 11:38
За матеріалами Служби безпеки України керуючий однією з єпархій УПЦ МП на Вінниччині отримав повідомлення про підозру.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.
Відповідні матеріали, зокрема, були розміщені на особистому сайті священника.
Таким чином, фігурант отримав повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Наразі проводиться весь комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита.
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Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.
Відповідні матеріали, зокрема, були розміщені на особистому сайті священника.
Таким чином, фігурант отримав повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Наразі проводиться весь комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита.
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