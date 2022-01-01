Розпалював ворожнечу: СБУ повідомили про підозру митрополиту УПЦ МП. ФОТО

Розпалював ворожнечу: СБУ повідомили про підозру митрополиту УПЦ МП. ФОТО
За матеріалами Служби безпеки України керуючий однією з єпархій УПЦ МП на Вінниччині отримав повідомлення про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.

Відповідні матеріали, зокрема, були розміщені на особистому сайті священника.
Розпалював ворожнечу: СБУ повідомили про підозру митрополиту УПЦ МП. ФОТО

Таким чином, фігурант отримав повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Наразі проводиться весь комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита.
Розпалював ворожнечу: СБУ повідомили про підозру митрополиту УПЦ МП. ФОТО


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Теги: УПЦ МП, Вінничина, образа почуттів, релігійна ворожнеча
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