За тиждень на Волині на коронавірус захворіла 191 людина
Сьогодні, 11:22
З 31 жовтня до 6 листопада на Волині зареєстровано 191 випадок захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 28, медичних працівників — 6).
Про це повідомляють у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».
Де зафіксували випадки захворювання:
- Луцький район – 51 хворий
- Володимирський район – 61 хворий
- Камінь — Каширський район – 25 хворих
- Ковельський район – 54 хворих
Госпіталізували 47 осіб, 144 особи лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 432 особи. Зареєстрували 1 летальний випадок (Луцький район – 1). Померла особа віком 82 роки, мала супутні хронічні захворювання.
Всього в області з початку пандемії захворіло 155433 особи, в тому числі 14442 дітей. Одужало – 152360 осіб, померло — 2304.
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Про це повідомляють у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».
Де зафіксували випадки захворювання:
- Луцький район – 51 хворий
- Володимирський район – 61 хворий
- Камінь — Каширський район – 25 хворих
- Ковельський район – 54 хворих
Госпіталізували 47 осіб, 144 особи лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 432 особи. Зареєстрували 1 летальний випадок (Луцький район – 1). Померла особа віком 82 роки, мала супутні хронічні захворювання.
Всього в області з початку пандемії захворіло 155433 особи, в тому числі 14442 дітей. Одужало – 152360 осіб, померло — 2304.
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