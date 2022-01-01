За тиждень на Волині на коронавірус захворіла 191 людина





Про це повідомляють у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».



Де зафіксували випадки захворювання:



- Луцький район – 51 хворий

- Володимирський район – 61 хворий

- Камінь — Каширський район – 25 хворих

- Ковельський район – 54 хворих



Госпіталізували 47 осіб, 144 особи лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 432 особи. Зареєстрували 1 летальний випадок (Луцький район – 1). Померла особа віком 82 роки, мала супутні хронічні захворювання.



Всього в області з початку пандемії захворіло 155433 особи, в тому числі 14442 дітей. Одужало – 152360 осіб, померло — 2304.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 31 жовтня до 6 листопада на Волині зареєстровано 191 випадок захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 28, медичних працівників — 6).Про це повідомляють у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».Де зафіксували випадки захворювання:- Луцький район – 51 хворий- Володимирський район – 61 хворий- Камінь — Каширський район – 25 хворих- Ковельський район – 54 хворихГоспіталізували 47 осіб, 144 особи лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 432 особи. Зареєстрували 1 летальний випадок (Луцький район – 1). Померла особа віком 82 роки, мала супутні хронічні захворювання.Всього в області з початку пандемії захворіло 155433 особи, в тому числі 14442 дітей. Одужало – 152360 осіб, померло — 2304.

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