ЗСУ збили російський Су-25

ЗСУ збили російський Су-25
У понеділок, 7 листопада, українські військові збили російський Су-25.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"7 листопада, близько 09:30 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Су-25, Росія, окупанти, ЗСУ
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