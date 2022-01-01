ЗСУ збили російський Су-25
Сьогодні, 10:49
У понеділок, 7 листопада, українські військові збили російський Су-25.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"7 листопада, близько 09:30 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"7 листопада, близько 09:30 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - йдеться в повідомленні.
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