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ЗСУ звільнили вже 37% окупованої з 2014 року території України

ЗСУ звільнили вже 37% окупованої з 2014 року території України
Українські військові звільнили вже близько 37% території нашої країни, яку з 2014 року окупувала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OSInt-аналітиків проекту Defmon.

"ЗСУ звільнили вже 37% території України, що перебувала під російською окупацією (вважаючи з окупованими у 2014 році Кримом та ОРДЛО), або 50% від того, що РФ окупувала після 24 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.
ЗСУ звільнили вже 37% окупованої з 2014 року території України

За даними аналітиків, під окупацією Росії знаходяться понад 124 тисячі квадратних кілометрів території України. ЗСУ станом на 6 листопада вдалося звільнили 75 тисяч квадратних кілометрів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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