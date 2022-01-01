ЗСУ звільнили вже 37% окупованої з 2014 року території України
Сьогодні, 11:55
Українські військові звільнили вже близько 37% території нашої країни, яку з 2014 року окупувала Росія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OSInt-аналітиків проекту Defmon.
"ЗСУ звільнили вже 37% території України, що перебувала під російською окупацією (вважаючи з окупованими у 2014 році Кримом та ОРДЛО), або 50% від того, що РФ окупувала після 24 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.
За даними аналітиків, під окупацією Росії знаходяться понад 124 тисячі квадратних кілометрів території України. ЗСУ станом на 6 листопада вдалося звільнили 75 тисяч квадратних кілометрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OSInt-аналітиків проекту Defmon.
"ЗСУ звільнили вже 37% території України, що перебувала під російською окупацією (вважаючи з окупованими у 2014 році Кримом та ОРДЛО), або 50% від того, що РФ окупувала після 24 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.
За даними аналітиків, під окупацією Росії знаходяться понад 124 тисячі квадратних кілометрів території України. ЗСУ станом на 6 листопада вдалося звільнили 75 тисяч квадратних кілометрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Як на Волині карають ухилянтів від мобілізації
Сьогодні, 12:30
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Ваша донька хвора»: житель Одещини «розводив» волинян на гроші
Сьогодні, 12:07
ЗСУ звільнили вже 37% окупованої з 2014 року території України
Сьогодні, 11:55
«У березні востаннє виходив на зв'язок з Маріуполя»: лучанка восьмий місяць чекає з полону сина
Сьогодні, 11:45
Медіа