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Біля Маріуполя знайдено понад 1500 нових могил, – ВВС

Біля Маріуполя знайдено понад 1500 нових могил, – ВВС
Згідно з аналізом нових супутникових знімків, зроблених BBC, понад 1500 нових могил було вирито на місці масового поховання поблизу Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Останні супутникові знімки Maxar показують, що три місця масових поховань поблизу Маріуполя, розташовані в Старому Криму, Мангуші та Виноградному, неухильно збільшувалися з весни", - йдеться в повідомленні.

Організація Центр інформаційної стійкості проаналізувала зображення селища Старий Крим для програми BBC Panorama і дійшла висновку, що з часу останнього аналізу зображень у червні там було викопано понад 1500 нових могил. Загалом, за оцінками експертів, з початку війни поблизу Маріуполя було викопано понад 4600 могил, хоча точну кількість людей, які поховані у цьому місці, з’ясувати неможливо.

За словами свідків, окупаційна влада почала діставати тіла з-під уламків зруйнованих будівель у місті та відвозити їх для поховання. На місці масового поховання у Виноградному під Маріуполем останнім часом з'явилося 800 свіжих могил.

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Теги: Росія, Україна, війна
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