«Ваша донька хвора»: житель Одещини «розводив» волинян на гроші
Сьогодні, 12:07
На Волині оперативники викрили шахрая, який працював за схемою «ваш родич потрапив у біду». Наразі відомо про два факти шахрайств, скоєних зловмисником. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання аферисту запобіжного заходу.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У п’ятницю, 4 листопада, до поліції надійшло звернення від 74-річної мешканки Ковеля. Жінка повідомила, що до неї зателефонував невідомий та зазначив, що її донька хвора та потребує кошти на лікування – близько 55 тисяч гривень. За грошима мав прийти нібито лікар.
Одразу після розмови жінка, не розгубившись, зв’язалася з донькою та дізналася, що з нею усе гаразд. А коли невідомий прийшов до помешкання за грошима, там вже були родичі ковельчанки. Зловмисник розпилив сльозогінний газ та втік у невідомому напрямку, потерпілі ж звернулися до поліції.
Завдяки пильності та обізнаності громадян по гарячим слідам афериста встановили та затримали. Ним виявився 41-річний мешканець Одеської області.
Як з’ясувалося, днем раніше за цією ж схемою йому вдалося ошукати ще одну волинянку на понад 10 тисяч гривень та 400 доларів. Тоді громадянка передала шахраю гроші з рук в руки, а згодом, зрозумівши, що мала справу із злочинцем, звернулася до поліції.
Відомості за цими фактами зареєстрували за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголосили про підозру, сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід. Також перевіряється причетність чоловіка до скоєння аналогічних злочинів на території Волинської області.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У п’ятницю, 4 листопада, до поліції надійшло звернення від 74-річної мешканки Ковеля. Жінка повідомила, що до неї зателефонував невідомий та зазначив, що її донька хвора та потребує кошти на лікування – близько 55 тисяч гривень. За грошима мав прийти нібито лікар.
Одразу після розмови жінка, не розгубившись, зв’язалася з донькою та дізналася, що з нею усе гаразд. А коли невідомий прийшов до помешкання за грошима, там вже були родичі ковельчанки. Зловмисник розпилив сльозогінний газ та втік у невідомому напрямку, потерпілі ж звернулися до поліції.
Завдяки пильності та обізнаності громадян по гарячим слідам афериста встановили та затримали. Ним виявився 41-річний мешканець Одеської області.
Як з’ясувалося, днем раніше за цією ж схемою йому вдалося ошукати ще одну волинянку на понад 10 тисяч гривень та 400 доларів. Тоді громадянка передала шахраю гроші з рук в руки, а згодом, зрозумівши, що мала справу із злочинцем, звернулася до поліції.
Відомості за цими фактами зареєстрували за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголосили про підозру, сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід. Також перевіряється причетність чоловіка до скоєння аналогічних злочинів на території Волинської області.
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