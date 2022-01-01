Українські військові знищили ще 530 окупантів

Українські військові знищили ще 530 окупантів
Ще 530 російських окупантів за добу ліквідували в Україні. Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.11 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 76460 (+530) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2771 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од,
- артилерійських систем – 1782 (+1) од,
- РСЗВ – 391 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 202 (+0) од,
- літаків – 277 (+0) од,
- гелікоптерів – 260 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7),
- крилаті ракети ‒ 399 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 157 (+2).

Дані уточнюються.


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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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