Українські військові знищили ще 530 окупантів
Сьогодні, 09:20
Ще 530 російських окупантів за добу ліквідували в Україні. Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 76460 (+530) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2771 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од,
- артилерійських систем – 1782 (+1) од,
- РСЗВ – 391 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 202 (+0) од,
- літаків – 277 (+0) од,
- гелікоптерів – 260 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7),
- крилаті ракети ‒ 399 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 157 (+2).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 76460 (+530) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2771 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од,
- артилерійських систем – 1782 (+1) од,
- РСЗВ – 391 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 202 (+0) од,
- літаків – 277 (+0) од,
- гелікоптерів – 260 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7),
- крилаті ракети ‒ 399 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 157 (+2).
Дані уточнюються.
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