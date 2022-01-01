Українські військові знищили ще 530 окупантів





Про це повідомили у Генштабі.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.11 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 76460 (+530) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 2771 (+6) од,

- бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од,

- артилерійських систем – 1782 (+1) од,

- РСЗВ – 391 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 202 (+0) од,

- літаків – 277 (+0) од,

- гелікоптерів – 260 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7),

- крилаті ракети ‒ 399 (+0),

- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од,

- спеціальна техніка ‒ 157 (+2).



Дані уточнюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще 530 російських окупантів за добу ліквідували в Україні. Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.Про це повідомили у Генштабі.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.11 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 76460 (+530) осіб ліквідовано,- танків ‒ 2771 (+6) од,- бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од,- артилерійських систем – 1782 (+1) од,- РСЗВ – 391 (+0) од,- засоби ППО ‒ 202 (+0) од,- літаків – 277 (+0) од,- гелікоптерів – 260 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7),- крилаті ракети ‒ 399 (+0),- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од,- спеціальна техніка ‒ 157 (+2).Дані уточнюються.

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