Курс валют у Луцьку 7 листопада

Курс валют у Луцьку 7 листопада
7 листопада готівковий курс долара становить 40.35, продають його за 40.55.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 39.30, а продають за – 39.60.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.20, а продають за 8,45.

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Теги: курс валют, Луцьк
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