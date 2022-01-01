Що варто знати жінкам, які вступають до лав ЗСУ





Звільнитися зі служби так просто, як із цивільної роботи - неможливо. Про це розповіла доброволеця-парамедикиня і пресофіцерка ЗСУ Маргарита Рівчаченко в інтерв'ю



"Я завжди всім говорю: треба пам'ятати, що назад шляху немає. Якщо тобі не сподобалося, ти вже не підеш додому. Це не так, як звільнитися з роботи. Навіть якщо ви не підписуєте контракт, а йдете як мобілізований військовослужбовець, це значить <службу> до особливого розпорядження або президента, або коли він скасовує воєнний стан. І незрозуміло, коли це зміниться. Це така лайт-версія твого контракту на все життя", - зазначила вона.



Перед вступом до лав ЗСУ військова радить жінкам, передусім, детально дізнатися про службу на ті посаді, на яку є намір податися.



"Коли до мене звертаються дівчата, запитують, як бути парамедиком, як бути пресофіцеркою, перше я кажу: якщо у вас є можливість не долучатися до армії, то не долучайтеся. Я розказую всі мінуси армійського життя. І якщо дівчина після цього всього каже "але я все одно готова" — окей, ви пройшли перше випробування. Далі вже можна говорити про те, як саме долучатися", - сказала військова.



Військова додала, що вкрай важливою є моральна і психологічна підготовка, а також підтримка в тилу. Також вона радить дівчатам підготувати дві аптечки: звичайну медичну і зі всіма гігієнічними засобами.



"Якщо в вас є родина, друзі, які готові не тільки підтримувати вас морально, але інколи могли вам швидко вислати речі, або комусь зателефонувати, розв'язувати питання, які можуть виникнути в вашому цивільному житті. Вам потрібні ці зв'язки, щоб робити це дистанційно. І це насправді речі, про які люди забувають. Коли ти долучаєшся до лав армії, в тебе не зникає все інше життя. У тебе просто з'являється ще більше зобов'язань і ще більше роботи. Тому треба також до цього бути готовим", - наголосила вона.



За її словами, "є дуже багато моментів, з якими може зіштовхнутися не тільки жінка, а загалом військовослужбовець". Водночас є важливими досвід і вміння до відповідної посади.



"Окремо справді жіночих аспектів набагато менше, ніж загальнолюдських: наприклад, чи готові ви жити в одному приміщення з незнайомими людьми 24/7, не маючи свого власного простору, не маючи можливості усамітнитися, не маючи можливості розпоряджатися своїм часом? Чи готові ви до того, якщо ви йдете на посаду стрільця, снайпера, кулеметника, увійти в безпосередній контакт з ворогом? Чи готові ви опановувати певні нові знання?", - сказала пресофіцерка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жінкам, які прийняли рішення вступити до лав Збройних Сил України, потрібно ретельно обдумати свій вчинок, адже шляху назад немає.Звільнитися зі служби так просто, як із цивільної роботи - неможливо. Про це розповіла доброволеця-парамедикиня і пресофіцерка ЗСУв інтерв'ю НВ "Я завжди всім говорю: треба пам'ятати, що назад шляху немає. Якщо тобі не сподобалося, ти вже не підеш додому. Це не так, як звільнитися з роботи. Навіть якщо ви не підписуєте контракт, а йдете як мобілізований військовослужбовець, це значить <службу> до особливого розпорядження або президента, або коли він скасовує воєнний стан. І незрозуміло, коли це зміниться. Це така лайт-версія твого контракту на все життя", - зазначила вона.Перед вступом до лав ЗСУ військова радить жінкам, передусім, детально дізнатися про службу на ті посаді, на яку є намір податися."Коли до мене звертаються дівчата, запитують, як бути парамедиком, як бути пресофіцеркою, перше я кажу: якщо у вас є можливість не долучатися до армії, то не долучайтеся. Я розказую всі мінуси армійського життя. І якщо дівчина після цього всього каже "але я все одно готова" — окей, ви пройшли перше випробування. Далі вже можна говорити про те, як саме долучатися", - сказала військова.Військова додала, що вкрай важливою є моральна і психологічна підготовка, а також підтримка в тилу. Також вона радить дівчатам підготувати дві аптечки: звичайну медичну і зі всіма гігієнічними засобами."Якщо в вас є родина, друзі, які готові не тільки підтримувати вас морально, але інколи могли вам швидко вислати речі, або комусь зателефонувати, розв'язувати питання, які можуть виникнути в вашому цивільному житті. Вам потрібні ці зв'язки, щоб робити це дистанційно. І це насправді речі, про які люди забувають. Коли ти долучаєшся до лав армії, в тебе не зникає все інше життя. У тебе просто з'являється ще більше зобов'язань і ще більше роботи. Тому треба також до цього бути готовим", - наголосила вона.За її словами, "є дуже багато моментів, з якими може зіштовхнутися не тільки жінка, а загалом військовослужбовець". Водночас є важливими досвід і вміння до відповідної посади."Окремо справді жіночих аспектів набагато менше, ніж загальнолюдських: наприклад, чи готові ви жити в одному приміщення з незнайомими людьми 24/7, не маючи свого власного простору, не маючи можливості усамітнитися, не маючи можливості розпоряджатися своїм часом? Чи готові ви до того, якщо ви йдете на посаду стрільця, снайпера, кулеметника, увійти в безпосередній контакт з ворогом? Чи готові ви опановувати певні нові знання?", - сказала пресофіцерка.

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