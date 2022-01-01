Що варто знати жінкам, які вступають до лав ЗСУ
Сьогодні, 08:15
Жінкам, які прийняли рішення вступити до лав Збройних Сил України, потрібно ретельно обдумати свій вчинок, адже шляху назад немає.
Звільнитися зі служби так просто, як із цивільної роботи - неможливо. Про це розповіла доброволеця-парамедикиня і пресофіцерка ЗСУ Маргарита Рівчаченко в інтерв'ю НВ.
"Я завжди всім говорю: треба пам'ятати, що назад шляху немає. Якщо тобі не сподобалося, ти вже не підеш додому. Це не так, як звільнитися з роботи. Навіть якщо ви не підписуєте контракт, а йдете як мобілізований військовослужбовець, це значить <службу> до особливого розпорядження або президента, або коли він скасовує воєнний стан. І незрозуміло, коли це зміниться. Це така лайт-версія твого контракту на все життя", - зазначила вона.
Перед вступом до лав ЗСУ військова радить жінкам, передусім, детально дізнатися про службу на ті посаді, на яку є намір податися.
"Коли до мене звертаються дівчата, запитують, як бути парамедиком, як бути пресофіцеркою, перше я кажу: якщо у вас є можливість не долучатися до армії, то не долучайтеся. Я розказую всі мінуси армійського життя. І якщо дівчина після цього всього каже "але я все одно готова" — окей, ви пройшли перше випробування. Далі вже можна говорити про те, як саме долучатися", - сказала військова.
Військова додала, що вкрай важливою є моральна і психологічна підготовка, а також підтримка в тилу. Також вона радить дівчатам підготувати дві аптечки: звичайну медичну і зі всіма гігієнічними засобами.
"Якщо в вас є родина, друзі, які готові не тільки підтримувати вас морально, але інколи могли вам швидко вислати речі, або комусь зателефонувати, розв'язувати питання, які можуть виникнути в вашому цивільному житті. Вам потрібні ці зв'язки, щоб робити це дистанційно. І це насправді речі, про які люди забувають. Коли ти долучаєшся до лав армії, в тебе не зникає все інше життя. У тебе просто з'являється ще більше зобов'язань і ще більше роботи. Тому треба також до цього бути готовим", - наголосила вона.
За її словами, "є дуже багато моментів, з якими може зіштовхнутися не тільки жінка, а загалом військовослужбовець". Водночас є важливими досвід і вміння до відповідної посади.
"Окремо справді жіночих аспектів набагато менше, ніж загальнолюдських: наприклад, чи готові ви жити в одному приміщення з незнайомими людьми 24/7, не маючи свого власного простору, не маючи можливості усамітнитися, не маючи можливості розпоряджатися своїм часом? Чи готові ви до того, якщо ви йдете на посаду стрільця, снайпера, кулеметника, увійти в безпосередній контакт з ворогом? Чи готові ви опановувати певні нові знання?", - сказала пресофіцерка.
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Звільнитися зі служби так просто, як із цивільної роботи - неможливо. Про це розповіла доброволеця-парамедикиня і пресофіцерка ЗСУ Маргарита Рівчаченко в інтерв'ю НВ.
"Я завжди всім говорю: треба пам'ятати, що назад шляху немає. Якщо тобі не сподобалося, ти вже не підеш додому. Це не так, як звільнитися з роботи. Навіть якщо ви не підписуєте контракт, а йдете як мобілізований військовослужбовець, це значить <службу> до особливого розпорядження або президента, або коли він скасовує воєнний стан. І незрозуміло, коли це зміниться. Це така лайт-версія твого контракту на все життя", - зазначила вона.
Перед вступом до лав ЗСУ військова радить жінкам, передусім, детально дізнатися про службу на ті посаді, на яку є намір податися.
"Коли до мене звертаються дівчата, запитують, як бути парамедиком, як бути пресофіцеркою, перше я кажу: якщо у вас є можливість не долучатися до армії, то не долучайтеся. Я розказую всі мінуси армійського життя. І якщо дівчина після цього всього каже "але я все одно готова" — окей, ви пройшли перше випробування. Далі вже можна говорити про те, як саме долучатися", - сказала військова.
Військова додала, що вкрай важливою є моральна і психологічна підготовка, а також підтримка в тилу. Також вона радить дівчатам підготувати дві аптечки: звичайну медичну і зі всіма гігієнічними засобами.
"Якщо в вас є родина, друзі, які готові не тільки підтримувати вас морально, але інколи могли вам швидко вислати речі, або комусь зателефонувати, розв'язувати питання, які можуть виникнути в вашому цивільному житті. Вам потрібні ці зв'язки, щоб робити це дистанційно. І це насправді речі, про які люди забувають. Коли ти долучаєшся до лав армії, в тебе не зникає все інше життя. У тебе просто з'являється ще більше зобов'язань і ще більше роботи. Тому треба також до цього бути готовим", - наголосила вона.
За її словами, "є дуже багато моментів, з якими може зіштовхнутися не тільки жінка, а загалом військовослужбовець". Водночас є важливими досвід і вміння до відповідної посади.
"Окремо справді жіночих аспектів набагато менше, ніж загальнолюдських: наприклад, чи готові ви жити в одному приміщення з незнайомими людьми 24/7, не маючи свого власного простору, не маючи можливості усамітнитися, не маючи можливості розпоряджатися своїм часом? Чи готові ви до того, якщо ви йдете на посаду стрільця, снайпера, кулеметника, увійти в безпосередній контакт з ворогом? Чи готові ви опановувати певні нові знання?", - сказала пресофіцерка.
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Коментарі 2
Контракт на все життя - це звучить настільки ж тупо, наскільки нелогічно. Є безліч життєвих ситуацій і моментів, які потребують уваги і зовсім інших рішень, в кінці кінців людина зневірюється в армії і не хоче бути там. То краще її тримати на повідку все життя чи може відпустити і взяти когось мотивованого і більш готового?
ЖІНКА забуває своє призначення, дане їй богом. Армія її приваблює стабільним військово-бюджетним фінансуванням секс-послуг, відносно високою зарплатою, а в подальшій перспективі - нормальною пенсією. Це ж не порівняти з тими «заробітками» (небезпечними!):стояти на трасі чи на бензозаправці і обслуговувати далекобійників. Коли ж бачиш потасканих шлюх в органах влади, надламаних «корабельних сосен» - «творців законів» у новій Україні, то виникає додаткове запитання в прогалинах в оподаткуванні від непрофільних доходів і інших преференцій, які «отримуються» в робочий час, в офісі за рахунок передка. Жіночого, звичайно. Тому жінки на війні чи навіть в штабах… Можливо, не варто? Навіщо жартувати? Не плутайтесь між ногами (в повному розумінні цієї фрази), справжніх захисників Вітчизни. Готуйте супчики своїм дітям і чоловікам (якщо є такі), і буде вам щастя.
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