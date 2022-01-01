Що варто знати жінкам, які вступають до лав ЗСУ

Що варто знати жінкам, які вступають до лав ЗСУ
Жінкам, які прийняли рішення вступити до лав Збройних Сил України, потрібно ретельно обдумати свій вчинок, адже шляху назад немає.

Звільнитися зі служби так просто, як із цивільної роботи - неможливо. Про це розповіла доброволеця-парамедикиня і пресофіцерка ЗСУ Маргарита Рівчаченко в інтерв'ю НВ.

"Я завжди всім говорю: треба пам'ятати, що назад шляху немає. Якщо тобі не сподобалося, ти вже не підеш додому. Це не так, як звільнитися з роботи. Навіть якщо ви не підписуєте контракт, а йдете як мобілізований військовослужбовець, це значить <службу> до особливого розпорядження або президента, або коли він скасовує воєнний стан. І незрозуміло, коли це зміниться. Це така лайт-версія твого контракту на все життя", - зазначила вона.

Перед вступом до лав ЗСУ військова радить жінкам, передусім, детально дізнатися про службу на ті посаді, на яку є намір податися.

"Коли до мене звертаються дівчата, запитують, як бути парамедиком, як бути пресофіцеркою, перше я кажу: якщо у вас є можливість не долучатися до армії, то не долучайтеся. Я розказую всі мінуси армійського життя. І якщо дівчина після цього всього каже "але я все одно готова" — окей, ви пройшли перше випробування. Далі вже можна говорити про те, як саме долучатися", - сказала військова.

Військова додала, що вкрай важливою є моральна і психологічна підготовка, а також підтримка в тилу. Також вона радить дівчатам підготувати дві аптечки: звичайну медичну і зі всіма гігієнічними засобами.

"Якщо в вас є родина, друзі, які готові не тільки підтримувати вас морально, але інколи могли вам швидко вислати речі, або комусь зателефонувати, розв'язувати питання, які можуть виникнути в вашому цивільному житті. Вам потрібні ці зв'язки, щоб робити це дистанційно. І це насправді речі, про які люди забувають. Коли ти долучаєшся до лав армії, в тебе не зникає все інше життя. У тебе просто з'являється ще більше зобов'язань і ще більше роботи. Тому треба також до цього бути готовим", - наголосила вона.

За її словами, "є дуже багато моментів, з якими може зіштовхнутися не тільки жінка, а загалом військовослужбовець". Водночас є важливими досвід і вміння до відповідної посади.

"Окремо справді жіночих аспектів набагато менше, ніж загальнолюдських: наприклад, чи готові ви жити в одному приміщення з незнайомими людьми 24/7, не маючи свого власного простору, не маючи можливості усамітнитися, не маючи можливості розпоряджатися своїм часом? Чи готові ви до того, якщо ви йдете на посаду стрільця, снайпера, кулеметника, увійти в безпосередній контакт з ворогом? Чи готові ви опановувати певні нові знання?", - сказала пресофіцерка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: жінки, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Контракт на все життя - це звучить настільки ж тупо, наскільки нелогічно. Є безліч життєвих ситуацій і моментів, які потребують уваги і зовсім інших рішень, в кінці кінців людина зневірюється в армії і не хоче бути там. То краще її тримати на повідку все життя чи може відпустити і взяти когось мотивованого і більш готового?
Відповісти
ЖІНКА забуває своє призначення, дане їй богом. Армія її приваблює стабільним військово-бюджетним фінансуванням секс-послуг, відносно високою зарплатою, а в подальшій перспективі - нормальною пенсією. Це ж не порівняти з тими «заробітками» (небезпечними!):стояти на трасі чи на бензозаправці і обслуговувати далекобійників. Коли ж бачиш потасканих шлюх в органах влади, надламаних «корабельних сосен» - «творців законів» у новій Україні, то виникає додаткове запитання в прогалинах в оподаткуванні від непрофільних доходів і інших преференцій, які «отримуються» в робочий час, в офісі за рахунок передка. Жіночого, звичайно. Тому жінки на війні чи навіть в штабах… Можливо, не варто? Навіщо жартувати? Не плутайтесь між ногами (в повному розумінні цієї фрази), справжніх захисників Вітчизни. Готуйте супчики своїм дітям і чоловікам (якщо є такі), і буде вам щастя.
Відповісти
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку 7 листопада
Сьогодні, 09:00
ЗСУ відбили атаки на 8 ділянках на Донбасі. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:42
Що варто знати жінкам, які вступають до лав ЗСУ
Сьогодні, 08:15
Поганий сон може викликати сліпоту
Сьогодні, 07:11
Окупанти випустили по Сумщині 203 снаряди: є загибла і поранена
Сьогодні, 06:17
Схожі новини
Скільки жінок служить в українській армії Скільки жінок служить в українській армії
24 липень, 20:45
За добу ЗСУ знищили майже 500 окупантів, 10 ББМ та 7 танків За добу ЗСУ знищили майже 500 окупантів, 10 ББМ та 7 танків
06 листопад, 10:22
Гайдай заявив, що ЗСУ просуваються вперед на 500 метрів щодня Гайдай заявив, що ЗСУ просуваються вперед на 500 метрів щодня
06 листопад, 06:19
ЗСУ за добу ліквідували 600 російських загарбників ЗСУ за добу ліквідували 600 російських загарбників
05 листопад, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські військові знищили ще 530 окупантів
Сьогодні, 09:20
 0
В Україні обіцяють потепління до +18
Сьогодні, 09:10
 0
Курс валют у Луцьку 7 листопада
Сьогодні, 09:00
 0
ЗСУ відбили атаки на 8 ділянках на Донбасі. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:42
 0
Що варто знати жінкам, які вступають до лав ЗСУ
Сьогодні, 08:15
 0
Медіа
відео
1/8