Поганий сон може викликати сліпоту

Поганий сон може викликати сліпоту
Вчені у новому дослідженні пов'язали погану якість сну з підвищеним ризиком розвитку незворотної втрати зору (глаукоми).

Глаукома є провідною причиною сліпоти і вразить 112 мільйонів людей у ​​всьому світі до 2040 року, пише 24 канал.

Цей стан характеризується прогресуючою втратою світлочутливих клітин в оці та пошкодженням зорового нерва. На жаль, на пізніх стадіях глаукома може призвести до незворотної сліпоти.

Досі причини, що призводять до таких змін, до кінця не вивчені. Саме тому вчені продовжують розглядати різні чинники впливу розвиток хвороби.

Дослідники вивчили можливість розвитку глаукоми у людей з різною поведінкою уві сні: з безсонням; занадто великою чи малою кількістю сну; різними хронотипами ("сови" або "жайворонки"); денною сонливістю; хропінням.

Для науковці проаналізували дані 409 053 учасників британського біобанку, з яких усі були у віці від 40 до 69 років, коли їх набирали. Тривалість сну була визначена як нормальна (від 7 до 9 годин на добу) і як занадто мала або занадто велика поза цим діапазоном. Усі учасники заповнювали анкети, де детально розповідали про себе.

За середній період спостереження, що становить трохи більше ніж 10,5 років, було виявлено 8690 випадків глаукоми. Як виявилося, ті, у кого була глаукома, як правило, були старшими і частіше були чоловіками, які постійно курили і мали високий кров'яний тиск або діабет, ніж ті, у кого не було діагностовано захворювання.

Як сон впливає на виникнення глаукоми

За винятком хронотипу, решта чотирьох режимів сну/поведінки були пов'язані з різним ступенем підвищеного ризику розвитку глаукоми:

- тривалість сну (і надто короткий сон, і надто тривалий) була пов'язана з підвищеним ризиком на 8%;
- безсоння – на 12%;
- хропіння – на 4%;
- денна сонливість – 20%.

Автори роботи зазначають, що дослідження має спостережний характер, тому вони не можуть встановити причини цього зв'язку. Дослідження ґрунтувалося на самозвіті, а не на об'єктивному вимірі. Вони також додають, що глаукома сама по собі може впливати на режим сну.


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Теги: сон, сліпота
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