Як лайка впливає на здоров'я людини: вчені дійшли неочікуваного висновку

Як лайка впливає на здоров'я людини: вчені дійшли неочікуваного висновку
Лайка може змусити людину почуватися переконливішою, сильнішою. Часто вона позитивно впливає на стосунки.

Такого висновку дійшли дослідники з Вестмінстерського університету в Лондоні, Велика Британія, пише Газета.

Як визначили науковці, лайка створює ефекти, які не спостерігаються за інших форм використання мови. І тому лайка має силу.

"Це генерує ряд характерних результатів: фізіологічний, когнітивний, емоційний, знеболювальний, взаємодійний і риторичний", – йдеться в дослідженні.

Британські вчені вивчили 100 наукових робіт з метою дослідження користі для людини від вживання нецензурної лексики.

Вони виявили: лайка, яку використовують, щоб підкреслити радість, призводить до "соціальних зв'язків і солідарності". Оскільки це сприймається як ознака близькості серед друзів. Тоді як люди, найімовірніше, будуть "ввічливими" з малознайомими.

За словами науковців, найбільшою мотивацією для лайки є вивільнення гніву та розчарування у стресових ситуаціях.

Людей, які використовують лайку у текстових повідомленнях, визначили як більш правдоподібними або переконливими, ніж тих, хто цього не робив.

Дослідники також виявили, що лайка під час болісних переживань допомагає людям почуватися краще. Учасники, які лаялися, могли тримати руки в крижаній воді довше, і відчували біль менш гостро, ніж ті, хто мовчав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лайка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти випустили по Сумщині 203 снаряди: є загибла і поранена
Сьогодні, 06:17
Як лайка впливає на здоров'я людини: вчені дійшли неочікуваного висновку
Сьогодні, 05:14
Відволіктися від важкої реальності: добірка українських фільмів від психолога
Сьогодні, 04:00
Зеленський попередив про загрозу повторних масових ракетних ударів РФ по Україні
Сьогодні, 02:10
Спортсмен-переселенець готується до паралімпійських ігор на стадіоні в Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 01:00
Схожі новини
У Луцьку судили чоловіка, який облаяв медиків «швидкої» і побив поліцейську У Луцьку судили чоловіка, який облаяв медиків «швидкої» і побив поліцейську
27 жовтень, 2020, 09:23
Волинянин отримав 40 годин громадських робіт за те, що обматюкав дружину Волинянин отримав 40 годин громадських робіт за те, що обматюкав дружину
22 травень, 2020, 20:32
Оштрафували волинянина, який обматюкав дружину Оштрафували волинянина, який обматюкав дружину
23 квітень, 2020, 12:32
У Луцьку матір «потягнула» доньку до суду через матюки У Луцьку матір «потягнула» доньку до суду через матюки
27 лютий, 2020, 20:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти випустили по Сумщині 203 снаряди: є загибла і поранена
Сьогодні, 06:17
 0
Як лайка впливає на здоров'я людини: вчені дійшли неочікуваного висновку
Сьогодні, 05:14
 0
Відволіктися від важкої реальності: добірка українських фільмів від психолога
Сьогодні, 04:00
 0
Зеленський попередив про загрозу повторних масових ракетних ударів РФ по Україні
Сьогодні, 02:10
 0
Спортсмен-переселенець готується до паралімпійських ігор на стадіоні в Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 01:00
 0
Медіа
відео
1/8