Як лайка впливає на здоров'я людини: вчені дійшли неочікуваного висновку





Такого висновку дійшли дослідники з Вестмінстерського університету в Лондоні, Велика Британія, пише



Як визначили науковці, лайка створює ефекти, які не спостерігаються за інших форм використання мови. І тому лайка має силу.



"Це генерує ряд характерних результатів: фізіологічний, когнітивний, емоційний, знеболювальний, взаємодійний і риторичний", – йдеться в дослідженні.



Британські вчені вивчили 100 наукових робіт з метою дослідження користі для людини від вживання нецензурної лексики.



Вони виявили: лайка, яку використовують, щоб підкреслити радість, призводить до "соціальних зв'язків і солідарності". Оскільки це сприймається як ознака близькості серед друзів. Тоді як люди, найімовірніше, будуть "ввічливими" з малознайомими.



За словами науковців, найбільшою мотивацією для лайки є вивільнення гніву та розчарування у стресових ситуаціях.



Людей, які використовують лайку у текстових повідомленнях, визначили як більш правдоподібними або переконливими, ніж тих, хто цього не робив.



Дослідники також виявили, що лайка під час болісних переживань допомагає людям почуватися краще. Учасники, які лаялися, могли тримати руки в крижаній воді довше, і відчували біль менш гостро, ніж ті, хто мовчав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лайка може змусити людину почуватися переконливішою, сильнішою. Часто вона позитивно впливає на стосунки.Такого висновку дійшли дослідники з Вестмінстерського університету в Лондоні, Велика Британія, пише Газета Як визначили науковці, лайка створює ефекти, які не спостерігаються за інших форм використання мови. І тому лайка має силу."Це генерує ряд характерних результатів: фізіологічний, когнітивний, емоційний, знеболювальний, взаємодійний і риторичний", – йдеться в дослідженні.Британські вчені вивчили 100 наукових робіт з метою дослідження користі для людини від вживання нецензурної лексики.Вони виявили: лайка, яку використовують, щоб підкреслити радість, призводить до "соціальних зв'язків і солідарності". Оскільки це сприймається як ознака близькості серед друзів. Тоді як люди, найімовірніше, будуть "ввічливими" з малознайомими.За словами науковців, найбільшою мотивацією для лайки є вивільнення гніву та розчарування у стресових ситуаціях.Людей, які використовують лайку у текстових повідомленнях, визначили як більш правдоподібними або переконливими, ніж тих, хто цього не робив.Дослідники також виявили, що лайка під час болісних переживань допомагає людям почуватися краще. Учасники, які лаялися, могли тримати руки в крижаній воді довше, і відчували біль менш гостро, ніж ті, хто мовчав.

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