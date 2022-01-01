Окупанти випустили по Сумщині 203 снаряди: є загибла і поранена
Сьогодні, 06:17
За день, 6 листопада, окупанти випустили 203 снаряди та міни по Сумській області. Одна жінка загинула, ще одна зазнала поранень.
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.
Під удар потрапили Білопільська, Ворожбянська, Есманьська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Шалигинська громади. Так, в Хотінській громаді окупанти вдарили 32 рази із САУ, а після 40 разів із РСЗВ - наслідки уточнюються. В Середино-Будській та Білопільській громадах внаслідок обстрілів були пошкоджені дві електроопори.
По Ворожбянській громаді окупанти спочатку випустили 42 снаряди, а після - ще 30.
"Одна жінка загинула, ще одна поранена. Наразі вже відомо про 7 пошкоджених житлових будинків, 6 господарчих споруд, дві літні кухні, лазню, міське кафе, кладовище, два легкових автомобіля, лінії електропередач та газові труби", - повідомив Живицький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.
Під удар потрапили Білопільська, Ворожбянська, Есманьська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Шалигинська громади. Так, в Хотінській громаді окупанти вдарили 32 рази із САУ, а після 40 разів із РСЗВ - наслідки уточнюються. В Середино-Будській та Білопільській громадах внаслідок обстрілів були пошкоджені дві електроопори.
По Ворожбянській громаді окупанти спочатку випустили 42 снаряди, а після - ще 30.
"Одна жінка загинула, ще одна поранена. Наразі вже відомо про 7 пошкоджених житлових будинків, 6 господарчих споруд, дві літні кухні, лазню, міське кафе, кладовище, два легкових автомобіля, лінії електропередач та газові труби", - повідомив Живицький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Окупанти випустили по Сумщині 203 снаряди: є загибла і поранена
Сьогодні, 06:17
Спортсмен-переселенець готується до паралімпійських ігор на стадіоні в Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 01:00
Медіа