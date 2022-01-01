Відволіктися від важкої реальності: добірка українських фільмів від психолога

Відволіктися від важкої реальності: добірка українських фільмів від психолога
Практичний психолог Юлія Ворман запропонувала чергову добірку українських фільмів, які варто подивитися у вихідні.

Про це пишуть у телеграм-каналі «Психологічна підтримка».

Дике поле (2018, Україна). У центрі подій опиняється Герман Корольов, який веде звичний спосіб життя, поки не дізнається про безслідне зникнення брата. Йому доводиться повернутися в рідне містечко, щоб захистити сімейний бізнес — автозаправку — від зазіхань місцевих рейдерів.

Зірки з обміну (2021, Україна). Головними героями комедійного фільму постають знаменитості з шоубізнесу – Поля Малякова і Фома Михайлівський, які несподівано міняються своїми тілами. Щоб виправити непросту ситуацію, їм доведеться допомогти один одному вирішити наявні в житті кожного проблеми.

Гола правда (2020, Україна). Одного разу кілька друзів приїжджають до Одеси, щоб побувати на презентації розважального клубу, власником якого є їхній друг Андрій. Родзинкою закладу виявляється унікальний і суперточний детектор брехні – Детекторрум. Герої вирішують його випробувати на собі, що призведе до непередбачених наслідків…

Кошмарний директор, або Школа номер п’ять (2019, Україна). Життя заступника начальника колонії Пригунова несподівано руйнується: його звільняють з улюбленої роботи, від нього йде дружина. Щоб повернутися на звичну посаду, головному герою доведеться кілька місяців попрацювати в одній з найважчих шкіл міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: фільми, психолог
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відволіктися від важкої реальності: добірка українських фільмів від психолога
Сьогодні, 04:00
Зеленський попередив про загрозу повторних масових ракетних ударів РФ по Україні
Сьогодні, 02:10
Спортсмен-переселенець готується до паралімпійських ігор на стадіоні в Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 01:00
7 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 6 листопада
06 листопад, 23:29
Схожі новини
Які фільми, що виходять в український кінопрокат у липні Які фільми, що виходять в український кінопрокат у липні
11 липень, 03:35
У Луцьку можна отримати безкоштовні консультації психолога У Луцьку можна отримати безкоштовні консультації психолога
28 травень, 06:54
Як розмовляти з дітьми про війну: поради волинської психологині. ВІДЕО Як розмовляти з дітьми про війну: поради волинської психологині. ВІДЕО
04 травень, 08:20
У Луцьку запрацювали дві мобільні бригади соціально-психологічної допомоги У Луцьку запрацювали дві мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
29 квітень, 10:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відволіктися від важкої реальності: добірка українських фільмів від психолога
Сьогодні, 04:00
 0
Зеленський попередив про загрозу повторних масових ракетних ударів РФ по Україні
Сьогодні, 02:10
 0
Спортсмен-переселенець готується до паралімпійських ігор на стадіоні в Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 01:00
 0
7 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 6 листопада
06 листопад, 23:29
 0
Медіа
відео
1/8