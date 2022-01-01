Відволіктися від важкої реальності: добірка українських фільмів від психолога

Юлія Ворман запропонувала чергову добірку українських фільмів, які варто подивитися у вихідні.



Про це



Дике поле (2018, Україна). У центрі подій опиняється Герман Корольов, який веде звичний спосіб життя, поки не дізнається про безслідне зникнення брата. Йому доводиться повернутися в рідне містечко, щоб захистити сімейний бізнес — автозаправку — від зазіхань місцевих рейдерів.



Зірки з обміну (2021, Україна). Головними героями комедійного фільму постають знаменитості з шоубізнесу – Поля Малякова і Фома Михайлівський, які несподівано міняються своїми тілами. Щоб виправити непросту ситуацію, їм доведеться допомогти один одному вирішити наявні в житті кожного проблеми.



Гола правда (2020, Україна). Одного разу кілька друзів приїжджають до Одеси, щоб побувати на презентації розважального клубу, власником якого є їхній друг Андрій. Родзинкою закладу виявляється унікальний і суперточний детектор брехні – Детекторрум. Герої вирішують його випробувати на собі, що призведе до непередбачених наслідків…



Кошмарний директор, або Школа номер п’ять (2019, Україна). Життя заступника начальника колонії Пригунова несподівано руйнується: його звільняють з улюбленої роботи, від нього йде дружина. Щоб повернутися на звичну посаду, головному герою доведеться кілька місяців попрацювати в одній з найважчих шкіл міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Практичний психологзапропонувала чергову добірку українських фільмів, які варто подивитися у вихідні.Про це пишуть у телеграм-каналі «Психологічна підтримка».. У центрі подій опиняється Герман Корольов, який веде звичний спосіб життя, поки не дізнається про безслідне зникнення брата. Йому доводиться повернутися в рідне містечко, щоб захистити сімейний бізнес — автозаправку — від зазіхань місцевих рейдерів.. Головними героями комедійного фільму постають знаменитості з шоубізнесу – Поля Малякова і Фома Михайлівський, які несподівано міняються своїми тілами. Щоб виправити непросту ситуацію, їм доведеться допомогти один одному вирішити наявні в житті кожного проблеми.. Одного разу кілька друзів приїжджають до Одеси, щоб побувати на презентації розважального клубу, власником якого є їхній друг Андрій. Родзинкою закладу виявляється унікальний і суперточний детектор брехні – Детекторрум. Герої вирішують його випробувати на собі, що призведе до непередбачених наслідків…. Життя заступника начальника колонії Пригунова несподівано руйнується: його звільняють з улюбленої роботи, від нього йде дружина. Щоб повернутися на звичну посаду, головному герою доведеться кілька місяців попрацювати в одній з найважчих шкіл міста.

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