Зеленський попередив про загрозу повторних масових ракетних ударів РФ по Україні
Сьогодні, 02:10
Росія може готувати нові масові удари по українській енергетичній інфраструктурі. Для цього вона може використати іранські ракети
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
"Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили та засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі, перш за все - енергетичній. Зокрема, для цього Росії знадобилися іранські ракети", - сказав він.
Зеленський зазначив, що українська сторона готується відповідати на нові удари з боку російських терористів.
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Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
"Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили та засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі, перш за все - енергетичній. Зокрема, для цього Росії знадобилися іранські ракети", - сказав він.
Зеленський зазначив, що українська сторона готується відповідати на нові удари з боку російських терористів.
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