Зеленський попередив про загрозу повторних масових ракетних ударів РФ по Україні

Росія може готувати нові масові удари по українській енергетичній інфраструктурі. Для цього вона може використати іранські ракетиПро це заявив президент Україниу своєму відеозверненні."Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили та засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі, перш за все - енергетичній. Зокрема, для цього Росії знадобилися іранські ракети", - сказав він.Зеленський зазначив, що українська сторона готується відповідати на нові удари з боку російських терористів.