Спортсмен-переселенець готується до паралімпійських ігор на стадіоні в Луцьку. ВІДЕО

Кирило Іванов з Луганщини щодня приходить на луцький стадіон і займається зі своїм тренером.







Кирило приїхав до Луцька пів року тому із селища Старокраснянка Луганської області. Займається спортом з дитинства, часто їздив на змагання, тому переїзд для нього не був проблемою. Мовного бар'єра, – каже, – також не відчув.



"Українською розмовляю літературно на високому рівні, тому що в закладі середньої освіти викладали дуже добре українську мову, і в закладі вищої освіти викладали дуже добре", – розповідає спортсмен.



Хлопець оселився в селі Княгининок. Тренує спортсмена викладач дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Андрій Рожок. Розповідає, що Кирило Іванов є неодноразовим призером чемпіонатів України, виступає на кількох дистанціях з бігу серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату.



"Бігаємо чотири відрізки по 500 метрів, відпочинок 7 хвилин і додаємо переступання через бар’єр по хвилині", – розповідає Андрій Рожок про тренування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21-річний спортсмен-переселенецьз Луганщини щодня приходить на луцький стадіон і займається зі своїм тренером. Суспільному чоловік розповів – готується до паралімпійських ігор.Кирило приїхав до Луцька пів року тому із селища Старокраснянка Луганської області. Займається спортом з дитинства, часто їздив на змагання, тому переїзд для нього не був проблемою. Мовного бар'єра, – каже, – також не відчув."Українською розмовляю літературно на високому рівні, тому що в закладі середньої освіти викладали дуже добре українську мову, і в закладі вищої освіти викладали дуже добре", – розповідає спортсмен.Хлопець оселився в селі Княгининок. Тренує спортсмена викладач дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю. Розповідає, що Кирило Іванов є неодноразовим призером чемпіонатів України, виступає на кількох дистанціях з бігу серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату."Бігаємо чотири відрізки по 500 метрів, відпочинок 7 хвилин і додаємо переступання через бар’єр по хвилині", – розповідає Андрій Рожок про тренування.

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