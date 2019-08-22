Спортсмен-переселенець готується до паралімпійських ігор на стадіоні в Луцьку. ВІДЕО

Спортсмен-переселенець готується до паралімпійських ігор на стадіоні в Луцьку. ВІДЕО
21-річний спортсмен-переселенець Кирило Іванов з Луганщини щодня приходить на луцький стадіон і займається зі своїм тренером.

Суспільному чоловік розповів – готується до паралімпійських ігор.

Кирило приїхав до Луцька пів року тому із селища Старокраснянка Луганської області. Займається спортом з дитинства, часто їздив на змагання, тому переїзд для нього не був проблемою. Мовного бар'єра, – каже, – також не відчув.

"Українською розмовляю літературно на високому рівні, тому що в закладі середньої освіти викладали дуже добре українську мову, і в закладі вищої освіти викладали дуже добре", – розповідає спортсмен.

Хлопець оселився в селі Княгининок. Тренує спортсмена викладач дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Андрій Рожок. Розповідає, що Кирило Іванов є неодноразовим призером чемпіонатів України, виступає на кількох дистанціях з бігу серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату.

"Бігаємо чотири відрізки по 500 метрів, відпочинок 7 хвилин і додаємо переступання через бар’єр по хвилині", – розповідає Андрій Рожок про тренування.


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Теги: Кирило, переселенець, Луцьк, спортсмен
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