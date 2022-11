Добрі новини від ВолиньPost за 6 листопада

Завершується двісті п’ятдесят шоста доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.Незламний український народ-герой не тільки втримує російську навалу, а й поступово наближає день настання святої Перемоги. Про це свідчить, що в непрості воєнні часи ми мамо добрі новини, які нам дарують і Збройні сили України, і пересічні українці.Сьогодні ми традиційно підготували чергову добірку хороших новин за добу. Отож, 6 листопада, ми писали про таке:75-літній Олексій Стаднік із села Світязь на Волині усе життя працював ветлікарем у місцевому колгоспі. Коли пішов на пенсію, все одно односельчани кликали його на поміч. Тепер до Стадніків їдуть і знайомі, і чужі, бо знають, що Олексій Никифорович робить чудодійну мазь.Президент України Володимир Зеленський заявив про намір створити флот морських дронів.Внаслідок обстрілу українських військових під селом Макіївка (Луганської області) знищили батальйон мобілізованих росіян з Воронезької області. Сотні ворогів ліквідовано.Українські військові впевнено просуваються у Луганській області. Щодня вони звільняють приблизно по 500 метрів території.Фахівці відновили зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС після того, як його було припинено через обстріл росіян.В Україні 3 листопада презентували Національний кадровий резерв. Це ресурс, який допомагатиме українцям знайти роботу або відкрити власну справу.Збройні сили України за минулу добу ліквідували 490 російських загарбників, 7 танків, 10 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем.Про це інформує Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 75930 (+490) осіб ліквідовано,танків ‒ 2765 (+7) од,бойових броньованих машин ‒ 5611 (+10) од,артилерійських систем – 1781 (+5) од,РСЗВ – 391 (+0) од,засоби ППО ‒ 202 (+0) од,літаків – 277 (+0) од,гелікоптерів – 260 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1465 (+3),крилаті ракети ‒ 399 (+0),кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+7) од,спеціальна техніка / special equipment ‒ 155 (+0).На Волині вогнеборці врятували на пожежі трьох людей, серед яких була десятирічна дівчинка.Ковельчанин Олександр Власюк - командир самохідної артилерійської батареї 26 бригади оперативного командування «Північ» сухопутних військ ЗСУ.Луцький художник Андрій Кальков долучиться до проєкту The Wall – Murals Across Europe and the Middle East, в рамках якого у містах Європи та Близького Сходу з'являться мурали.Український артист та продюсер Андрій Данилко продав машину легендарного співака Фредді Мерк'юрі на аукціоні у Великій Британії, щоб допомогти українцям.Працівники Ковелської міської ради долучилися до екологічної акції "Масштабне заліснення України" та посадили молодий ліс.