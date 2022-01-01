Добрі новини від ВолиньPost за 6 листопада
06 листопад, 23:29
Завершується двісті п’ятдесят шоста доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.
Незламний український народ-герой не тільки втримує російську навалу, а й поступово наближає день настання святої Перемоги. Про це свідчить, що в непрості воєнні часи ми мамо добрі новини, які нам дарують і Збройні сили України, і пересічні українці.
Сьогодні ми традиційно підготували чергову добірку хороших новин за добу. Отож, 6 листопада, ми писали про таке:
Волинянин робить чудодійну мазь
75-літній Олексій Стаднік із села Світязь на Волині усе життя працював ветлікарем у місцевому колгоспі. Коли пішов на пенсію, все одно односельчани кликали його на поміч. Тепер до Стадніків їдуть і знайомі, і чужі, бо знають, що Олексій Никифорович робить чудодійну мазь.
Україна створить флот морських дронів
Президент України Володимир Зеленський заявив про намір створити флот морських дронів.
ЗСУ знищили батальйон мобілізованих окупантів у Луганській області, – ЗМІ
Внаслідок обстрілу українських військових під селом Макіївка (Луганської області) знищили батальйон мобілізованих росіян з Воронезької області. Сотні ворогів ліквідовано.
Гайдай заявив, що ЗСУ просуваються вперед на 500 метрів щодня
Українські військові впевнено просуваються у Луганській області. Щодня вони звільняють приблизно по 500 метрів території.
Запорізьку АЕС знову підключили до енергосистеми України
Фахівці відновили зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС після того, як його було припинено через обстріл росіян.
В Україні запрацював Національний кадровий резерв: що це таке
В Україні 3 листопада презентували Національний кадровий резерв. Це ресурс, який допомагатиме українцям знайти роботу або відкрити власну справу.
За добу ЗСУ знищили майже 500 окупантів, 10 ББМ та 7 танків
Збройні сили України за минулу добу ліквідували 490 російських загарбників, 7 танків, 10 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 75930 (+490) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2765 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 5611 (+10) од,
артилерійських систем – 1781 (+5) од,
РСЗВ – 391 (+0) од,
засоби ППО ‒ 202 (+0) од,
літаків – 277 (+0) од,
гелікоптерів – 260 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1465 (+3),
крилаті ракети ‒ 399 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+7) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 155 (+0).
На Волині пожежники врятували з палаючої квартири трьох людей. ФОТО
На Волині вогнеборці врятували на пожежі трьох людей, серед яких була десятирічна дівчинка.
Командир з Волині вивів з-під ворожого обстрілу людей та техніку
Ковельчанин Олександр Власюк - командир самохідної артилерійської батареї 26 бригади оперативного командування «Північ» сухопутних військ ЗСУ.
Художник з Луцька допоможе створити мурал в Берліні
Луцький художник Андрій Кальков долучиться до проєкту The Wall – Murals Across Europe and the Middle East, в рамках якого у містах Європи та Близького Сходу з'являться мурали.
Андрій Данилко продав легендарне авто Фредді Мерк'юрі, гроші підуть на благодійність
Український артист та продюсер Андрій Данилко продав машину легендарного співака Фредді Мерк'юрі на аукціоні у Великій Британії, щоб допомогти українцям.
На Волині висадили ще близько 8 тисяч молодих дерев. ФОТО
Працівники Ковелської міської ради долучилися до екологічної акції "Масштабне заліснення України" та посадили молодий ліс.
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Незламний український народ-герой не тільки втримує російську навалу, а й поступово наближає день настання святої Перемоги. Про це свідчить, що в непрості воєнні часи ми мамо добрі новини, які нам дарують і Збройні сили України, і пересічні українці.
Сьогодні ми традиційно підготували чергову добірку хороших новин за добу. Отож, 6 листопада, ми писали про таке:
Волинянин робить чудодійну мазь
75-літній Олексій Стаднік із села Світязь на Волині усе життя працював ветлікарем у місцевому колгоспі. Коли пішов на пенсію, все одно односельчани кликали його на поміч. Тепер до Стадніків їдуть і знайомі, і чужі, бо знають, що Олексій Никифорович робить чудодійну мазь.
Україна створить флот морських дронів
Президент України Володимир Зеленський заявив про намір створити флот морських дронів.
ЗСУ знищили батальйон мобілізованих окупантів у Луганській області, – ЗМІ
Внаслідок обстрілу українських військових під селом Макіївка (Луганської області) знищили батальйон мобілізованих росіян з Воронезької області. Сотні ворогів ліквідовано.
Гайдай заявив, що ЗСУ просуваються вперед на 500 метрів щодня
Українські військові впевнено просуваються у Луганській області. Щодня вони звільняють приблизно по 500 метрів території.
Запорізьку АЕС знову підключили до енергосистеми України
Фахівці відновили зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС після того, як його було припинено через обстріл росіян.
В Україні запрацював Національний кадровий резерв: що це таке
В Україні 3 листопада презентували Національний кадровий резерв. Це ресурс, який допомагатиме українцям знайти роботу або відкрити власну справу.
За добу ЗСУ знищили майже 500 окупантів, 10 ББМ та 7 танків
Збройні сили України за минулу добу ліквідували 490 російських загарбників, 7 танків, 10 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 75930 (+490) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2765 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 5611 (+10) од,
артилерійських систем – 1781 (+5) од,
РСЗВ – 391 (+0) од,
засоби ППО ‒ 202 (+0) од,
літаків – 277 (+0) од,
гелікоптерів – 260 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1465 (+3),
крилаті ракети ‒ 399 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+7) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 155 (+0).
На Волині пожежники врятували з палаючої квартири трьох людей. ФОТО
На Волині вогнеборці врятували на пожежі трьох людей, серед яких була десятирічна дівчинка.
Командир з Волині вивів з-під ворожого обстрілу людей та техніку
Ковельчанин Олександр Власюк - командир самохідної артилерійської батареї 26 бригади оперативного командування «Північ» сухопутних військ ЗСУ.
Художник з Луцька допоможе створити мурал в Берліні
Луцький художник Андрій Кальков долучиться до проєкту The Wall – Murals Across Europe and the Middle East, в рамках якого у містах Європи та Близького Сходу з'являться мурали.
Андрій Данилко продав легендарне авто Фредді Мерк'юрі, гроші підуть на благодійність
Український артист та продюсер Андрій Данилко продав машину легендарного співака Фредді Мерк'юрі на аукціоні у Великій Британії, щоб допомогти українцям.
На Волині висадили ще близько 8 тисяч молодих дерев. ФОТО
Працівники Ковелської міської ради долучилися до екологічної акції "Масштабне заліснення України" та посадили молодий ліс.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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