На Волині пожежники врятували з палаючої квартири трьох людей. ФОТО

На Волині пожежники врятували з палаючої квартири трьох людей. ФОТО
На Волині вогнеборці врятували на пожежі трьох людей, серед яких була десятирічна дівчинка.

Пожежа сталася 6 листопада в двоповерховому житловому будинку в Ківерці на вул. Комунальній, - повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.

Повідомлення до служби 101 надійшло о 04:10, за викликом вже за 5 хвилин прибула варта 6-і Державної пожежно- рятувальної частини м.Ківерці та відділення 25-і ДПРЧ м.Луцька.
На Волині пожежники врятували з палаючої квартири трьох людей. ФОТО

Оперативно провівши бойове розгортання та розвідку пожежі, вогнеборці змогли врятувати з квартири на другому поверсі по висувній драбині трьох людей, серед них дівчинку 2012 р.н.
На Волині пожежники врятували з палаючої квартири трьох людей. ФОТО
На Волині пожежники врятували з палаючої квартири трьох людей. ФОТО
На Волині пожежники врятували з палаючої квартири трьох людей. ФОТО

Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі. Пожежу ліквідовано о 04:37 водяним стволом.
Ймовірно, лихо трапилось через дитячі пустощі з вогнем.

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Теги: Волинь, Ківерці, пожежа, порятунок
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