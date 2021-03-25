На Волині пожежники врятували з палаючої квартири трьох людей. ФОТО

На Волині вогнеборці врятували на пожежі трьох людей, серед яких була десятирічна дівчинка.Пожежа сталася 6 листопада в двоповерховому житловому будинку в Ківерці на вул. Комунальній, - повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.Повідомлення до служби 101 надійшло о 04:10, за викликом вже за 5 хвилин прибула варта 6-і Державної пожежно- рятувальної частини м.Ківерці та відділення 25-і ДПРЧ м.Луцька.Оперативно провівши бойове розгортання та розвідку пожежі, вогнеборці змогли врятувати з квартири на другому поверсі по висувній драбині трьох людей, серед них дівчинку 2012 р.н.Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі. Пожежу ліквідовано о 04:37 водяним стволом.Ймовірно, лихо трапилось через дитячі пустощі з вогнем.