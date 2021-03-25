На Волині пожежники врятували з палаючої квартири трьох людей. ФОТО
Сьогодні, 10:53
На Волині вогнеборці врятували на пожежі трьох людей, серед яких була десятирічна дівчинка.
Пожежа сталася 6 листопада в двоповерховому житловому будинку в Ківерці на вул. Комунальній, - повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.
Повідомлення до служби 101 надійшло о 04:10, за викликом вже за 5 хвилин прибула варта 6-і Державної пожежно- рятувальної частини м.Ківерці та відділення 25-і ДПРЧ м.Луцька.
Оперативно провівши бойове розгортання та розвідку пожежі, вогнеборці змогли врятувати з квартири на другому поверсі по висувній драбині трьох людей, серед них дівчинку 2012 р.н.
Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі. Пожежу ліквідовано о 04:37 водяним стволом.
Ймовірно, лихо трапилось через дитячі пустощі з вогнем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Пожежа сталася 6 листопада в двоповерховому житловому будинку в Ківерці на вул. Комунальній, - повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.
Повідомлення до служби 101 надійшло о 04:10, за викликом вже за 5 хвилин прибула варта 6-і Державної пожежно- рятувальної частини м.Ківерці та відділення 25-і ДПРЧ м.Луцька.
Оперативно провівши бойове розгортання та розвідку пожежі, вогнеборці змогли врятувати з квартири на другому поверсі по висувній драбині трьох людей, серед них дівчинку 2012 р.н.
Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі. Пожежу ліквідовано о 04:37 водяним стволом.
Ймовірно, лихо трапилось через дитячі пустощі з вогнем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Командир з Волині вивів з-під ворожого обстрілу людей та техніку
Сьогодні, 12:15
Наступним генсеком НАТО може стати Христя Фріланд, – ЗМІ
Сьогодні, 11:34
На Волині пожежники врятували з палаючої квартири трьох людей. ФОТО
Сьогодні, 10:53
За добу ЗСУ знищили майже 500 окупантів, 10 ББМ та 7 танків
Сьогодні, 10:22
Медіа