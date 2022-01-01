За добу ЗСУ знищили майже 500 окупантів, 10 ББМ та 7 танків
Сьогодні, 10:22
Збройні сили України за минулу добу ліквідували 490 російських загарбників, 7 танків, 10 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 75930 (+490) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2765 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 5611 (+10) од,
артилерійських систем – 1781 (+5) од,
РСЗВ – 391 (+0) од,
засоби ППО ‒ 202 (+0) од,
літаків – 277 (+0) од,
гелікоптерів – 260 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1465 (+3),
крилаті ракети ‒ 399 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+7) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 155 (+0).
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 75930 (+490) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2765 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 5611 (+10) од,
артилерійських систем – 1781 (+5) од,
РСЗВ – 391 (+0) од,
засоби ППО ‒ 202 (+0) од,
літаків – 277 (+0) од,
гелікоптерів – 260 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1465 (+3),
крилаті ракети ‒ 399 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+7) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 155 (+0).
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