За добу ЗСУ знищили майже 500 окупантів, 10 ББМ та 7 танків





Про це інформує Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 75930 (+490) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2765 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 5611 (+10) од,

артилерійських систем – 1781 (+5) од,

РСЗВ – 391 (+0) од,

засоби ППО ‒ 202 (+0) од,

літаків – 277 (+0) од,

гелікоптерів – 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1465 (+3),

крилаті ракети ‒ 399 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+7) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 155 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України за минулу добу ліквідували 490 російських загарбників, 7 танків, 10 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем.Про це інформує Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 75930 (+490) осіб ліквідовано,танків ‒ 2765 (+7) од,бойових броньованих машин ‒ 5611 (+10) од,артилерійських систем – 1781 (+5) од,РСЗВ – 391 (+0) од,засоби ППО ‒ 202 (+0) од,літаків – 277 (+0) од,гелікоптерів – 260 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1465 (+3),крилаті ракети ‒ 399 (+0),кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+7) од,спеціальна техніка / special equipment ‒ 155 (+0).

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