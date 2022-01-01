За добу ЗСУ знищили майже 500 окупантів, 10 ББМ та 7 танків

За добу ЗСУ знищили майже 500 окупантів, 10 ББМ та 7 танків
Збройні сили України за минулу добу ліквідували 490 російських загарбників, 7 танків, 10 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 75930 (+490) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2765 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 5611 (+10) од,
артилерійських систем – 1781 (+5) од,
РСЗВ – 391 (+0) од,
засоби ППО ‒ 202 (+0) од,
літаків – 277 (+0) од,
гелікоптерів – 260 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1465 (+3),
крилаті ракети ‒ 399 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+7) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 155 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, втрати ворога, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині пожежники врятували з палаючої квартири трьох людей. ФОТО
Сьогодні, 10:53
За добу ЗСУ знищили майже 500 окупантів, 10 ББМ та 7 танків
Сьогодні, 10:22
256-ий день війни: ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:21
В Україні запрацював Національний кадровий резерв: що це таке
Сьогодні, 08:00
Чи буде столиця встановлювати новорічну ялинку
Сьогодні, 07:00
Схожі новини
ЗСУ влучили у склад з боєприпасами у тимчасово окупованій Новій Каховці ЗСУ влучили у склад з боєприпасами у тимчасово окупованій Новій Каховці
05 серпень, 19:33
Українські воїни показали трофеї, захоплені на Харківщині. ФОТО Українські воїни показали трофеї, захоплені на Харківщині. ФОТО
27 липень, 20:28
Львівські десантники збили ворожий вертоліт вартістю 16 мільйонів доларів Львівські десантники збили ворожий вертоліт вартістю 16 мільйонів доларів
24 червень, 02:14
На Донбасі ЗСУ відбили 14 ворожих атак і знищили 30 окупантів На Донбасі ЗСУ відбили 14 ворожих атак і знищили 30 окупантів
11 червень, 03:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині пожежники врятували з палаючої квартири трьох людей. ФОТО
Сьогодні, 10:53
 0
За добу ЗСУ знищили майже 500 окупантів, 10 ББМ та 7 танків
Сьогодні, 10:22
 0
256-ий день війни: ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:21
 0
В Україні запрацював Національний кадровий резерв: що це таке
Сьогодні, 08:00
 0
Чи буде столиця встановлювати новорічну ялинку
Сьогодні, 07:00
 0
Медіа
відео
1/8