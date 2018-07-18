Наступним генсеком НАТО може стати Христя Фріланд, – ЗМІ

Наступним генсеком НАТО може стати Христя Фріланд, – ЗМІ
Країни НАТО активно обговорюють кандидатуру наступника генсека Альянсу Єнса Столтенберга. У США основним кандидатом вважають віце-прем'єра та голову Мінфіну Канади Христю Фріланд, яка має українське коріння.

Серед переваг Фріланд називають володіння кількома мовами, і навіть те, що вона очолювала "складні відомства", - повідомляє "Кореспондент", посилаючись на джерела The New York Times.

Повноваження Столтенберга закінчуються восени 2023 року. За даними газети, у Євросоюзі розглядають на посаду кандидата – жінку з країн-членів спілки. Серед них – прем'єр Естонії Кая Каллас, президент Словаччини Зузана Чапутова та екс-президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович. Від Великої Британії на цю посаду може претендувати міністр оборони Бен Воллес, який відмовлявся брати участь у виборах прем'єра.

Але, як зазначають співрозмовники газети, переговори тільки розпочинаються і на цьому етапі перших кандидатів найчастіше відсівають у рамках обговорення з членами Альянсу. США зазвичай не виставляють свою кандидатуру, оскільки американський генерал керує військами Альянсу у Європі.

Серед переваг Фріланд називають володіння декількома мовами (англійською, французькою, італійською, українською та російською), здібності при веденні прес-конференцій, а також те, що вона очолювала "складні відомства". Вона може стати першою жінкою та першим громадянином Канади на посаді генсека НАТО.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Христя Фріланд обійняла посаду віце-прем'єр-міністра Канади. До цього вона обіймала посаду міністра закордонних справ.

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Теги: Фріланд, НАТО, вибори, США, Канада
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