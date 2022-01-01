Художник з Луцька допоможе створити мурал в Берліні

Художник з Луцька допоможе створити мурал в Берліні
Луцький художник Андрій Кальков долучиться до проєкту The Wall – Murals Across Europe and the Middle East, в рамках якого у містах Європи та Близького Сходу з'являться мурали.

Про це йдеться на сторінці "Луцьк - приємне відкриття".

Яскраві та неординарні малюнки художника Андрія Калькова прикрашають низку стін у різних українських містах, а його стиль важко переплутати з будь-яким іншим. Митець творить «геометричні» малюнки у стилі оп-арт, які привертають увагу і не залишають нікого байдужим.
Художник з Луцька допоможе створити мурал в Берліні
Художник з Луцька допоможе створити мурал в Берліні

У самому центрі Луцька біля Галереї мистецтв теж є «фірмове» графіті від Андрія – малюнок є частиною теми «Круговорот». А зовсім поряд, у Центрі туристичної інформації та послуг, художник розмалював рецепцію — “волинянку”.
Художник з Луцька допоможе створити мурал в Берліні

Сьогодні луцький митець відомий у всьому світі, і став одним із запрошених художників проєкту The Wall – Murals Across Europe and the Middle East. Стіна – вуличний арт-проект, який проходитиме у п’яти містах: Відні, Берліні, Женеві, Марселі та Анкарі протягом листопада -грудня 2022 року. 10 художників з України та інших країн спільно створюють 5 муралів у рамках цього проєкту в Європі та на Близькому Сході.
Художник з Луцька допоможе створити мурал в Берліні

Стіна – символ опору, стабільності та броні, яка відгороджує Європу від війни. Символічно, що зараз саме Україна є тією стіною. І саме прості українці своїми словами, діями чи то на полі бою чи то у тилу захищають свободу, незалежність і Батьківщину, показуючи усьому світу, що ми - стіна, яку ніщо не здолає.

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Теги: Луцьк, мистецтво, світ, Європа, Андрій Кальков
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