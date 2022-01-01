У 2023 році видатки на освіту зменшаться на 20%





Наступного року бюджет освіти та науки значно зменшиться

Субвенція, яка спрямовується на зарплати шкільних вчителів, наступного року буде меншою на 19%. Так само на 19% скоротяться витрати на вищу освіту. Про це повідомляє



Повідомляється, що субвенція, яка спрямовується на зарплати шкільних вчителів, наступного року буде меншою на 19%. Так само на 19% скоротяться витрати на вищу освіту.



Крім того, на 40% скорочено бюджетну програму, за якою фінансували випуск підручників.



Деякі статті видатків залишилися на рівні цього року або зросли.



З'явилися дві нові субвенції: 1,5 млрд - на облаштування сховищ у школах, і 1 млрд - на шкільні автобуси (оскільки багато шкільного транспорту відправлено на потреби ЗСУ).



Повідомляється, що уряд знайшов можливість збільшити видатки державного бюджету МОН на 2023 рік до другого читання на 555 млн грн.



Додані кошти перерозподілять так:



• 50 млн. на професійно-технічну освіту;

• 20 млн на Фонд Президента з підтримки освіти, науки та спорту;

• 30 млн на Малу академію наук;

• 150 млн на розвиток державної дистанційної освіти;

• 90 млн на Національний фонд досліджень;

• 215 млн на проведення ЗНО для Українського центру оцінки якості освіти.



"Можливо, бюджет дещо менший, ніж очікували педагоги, але ми обов'язково впораємося. Вдячний кожному, хто приєднався до роботи над формуванням пропозицій до держбюджету на наступний рік за напрямом освіти та науки", – зазначив Сергій Шкарлет.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що студенти-переселенці та жителі особливо небезпечних територій в Україні зможуть перевестися на бюджетне навчання. Це стосується студентів, які були зараховані до закладів у минулі роки на комерційні місця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У державному бюджеті України на 2023 рік на освіту виділили 122,12 млрд гривень, що на 20% менше, ніж у минулому році.Наступного року бюджет освіти та науки значно зменшитьсяСубвенція, яка спрямовується на зарплати шкільних вчителів, наступного року буде меншою на 19%. Так само на 19% скоротяться витрати на вищу освіту. Про це повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на Міністерство освіти та науки України.Повідомляється, що субвенція, яка спрямовується на зарплати шкільних вчителів, наступного року буде меншою на 19%. Так само на 19% скоротяться витрати на вищу освіту.Крім того, на 40% скорочено бюджетну програму, за якою фінансували випуск підручників.Деякі статті видатків залишилися на рівні цього року або зросли.З'явилися дві нові субвенції: 1,5 млрд - на облаштування сховищ у школах, і 1 млрд - на шкільні автобуси (оскільки багато шкільного транспорту відправлено на потреби ЗСУ).Повідомляється, що уряд знайшов можливість збільшити видатки державного бюджету МОН на 2023 рік до другого читання на 555 млн грн.Додані кошти перерозподілять так:• 50 млн. на професійно-технічну освіту;• 20 млн на Фонд Президента з підтримки освіти, науки та спорту;• 30 млн на Малу академію наук;• 150 млн на розвиток державної дистанційної освіти;• 90 млн на Національний фонд досліджень;• 215 млн на проведення ЗНО для Українського центру оцінки якості освіти."Можливо, бюджет дещо менший, ніж очікували педагоги, але ми обов'язково впораємося. Вдячний кожному, хто приєднався до роботи над формуванням пропозицій до держбюджету на наступний рік за напрямом освіти та науки", – зазначив Сергій Шкарлет.Нагадаємо, раніше повідомлялося, що студенти-переселенці та жителі особливо небезпечних територій в Україні зможуть перевестися на бюджетне навчання. Це стосується студентів, які були зараховані до закладів у минулі роки на комерційні місця.

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