У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Денисом Кудрявцевим.ФОТО

В обласному центрі Волині попрощалися із загиблим Героєм Денисом Кудрявцевим, молились у храмі і під дощем.6 листопада, Луцька громада віддала останню шану Денису Кудрявцеву, котрий загинув у бою із російськими загарбниками 1 листопада. Біда сталася в районі населеного пункту Ягідне Куп’янського району Харківської області, - повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради.Захисникові був лише 41 рік. До оборони цілісності та незалежності України він став на початку березня, коли був призваний на військову службу по мобілізації.Відспівували Героя у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. До спільної молитви за упокій душі спочилого разом з духовенством, родиною, бойовими побратимами, долучилася представники місцевої влади.Цікаво, що людей, котрі прийшли провести в останню дорогу Дениса Кудрявцева, було стільки, що храм не умістив усіх до середини. Тож люди молились під дощем.У скорботній промові протоієрей Віталій Собко наголосив: “Сьогодні, молячись за новоспочилого Дениса, можемо оцінити його життя і сказати впевнено — він, ідучи до Господа, може не боятися, що його майбутнє потьмарене чи невизначене. Адже він за своє коротке життя засвідчив свій вибір. Бо ходив до храму, слухав Боже слово. Але якщо для багатьох Боже слово ефемерне поняття, то для нього — істинне. Це він засвідчив своїми діями. Він бачив приклад Христа, котрий аби спасти інших, пожертвував собою. Так і вчинив сам. Пожертвував молодим життям заради кожного з нас”.Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія виконала Державний Гімн.