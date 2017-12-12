Андрій Данилко продав легендарне авто Фредді Мерк'юрі, гроші підуть на благодійність

Український артист та продюсер Андрій Данилко продав машину легендарного співака Фредді Мерк'юрі на аукціоні у Великій Британії, щоб допомогти українцям.Легендарне авто продали за рекордну суму грошей, - повідомляє ТСН.Музикант придбав авто ще дев'ять років тому за 115 тисяч фунтів та жодного разу на ньому навіть не їздив. Весь цей час Rolls-Royce був у Великій Британії. Утім, артист вирішив, що нині авто може значно більше допомогти, тож продав його на благодійному аукціоні, аби зібрати кошти для центру реабілітації та протезування для дітей і дорослих, які постраждали від війни."На жаль, війна завдає таких жертв, що зараз становлення протезів виходить на такий план, що це надскладне питання і дуже важливе для українців. Всі кошти які будуть вилучені, підуть на будівництво надсучасного центру реабілітації та протезування", - зазначив Стас Крикун, керівник реабілітаційного центру.Загалом, стартова ціна лота була значно нижчою, аніж вартість авто. Утім, Rolls-Royce швидко набрав у ціні. Загалом, його продали за 250 тис. фунтів стерлінгів, або майже 11 мільйонів гривень. До речі, найбільший аукціонний дім, який влаштовує наймасштабніші аукціони, зазвичай бере 15 відсотків від продажу лотів. Утім, цього разу організатори відмовилися від коштів, адже допомагають Україні."Ні, не в цьому випадку. Наш аукціонний дім вважає за честь допомогти. Тому ми нічого не беремо", - зазначив організатор аукціону Пітер Гейнс.Загалом, новим власником авто став українець – харків'янин Володимир Носов. Він молодий бізнесмен, який займається криптовалютою.До речі, Андрій Данилко теж не був присутній на аукціоні. Згодом він повідомив журналістам ТСН, що результатом задоволений, Rolls-Royce продавати було не шкода, адже так вчинив би кожен українець."Мені, правда, дуже незручно про це говорити. Так як Фредді прожив яскраво життя і тоді не було ліків, щоб допомогти йому з цією хворобою, з ВІЧ. Він би був дуже задоволений, що машину віддали людині на лікування, на вирішення їхніх проблем. Мені приємно, правда", - зазначив Данилко.