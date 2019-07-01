Підготовка до зими: скільки овочів зібрали на Волині. ВІДЕО

Підготовка до зими: скільки овочів зібрали на Волині. ВІДЕО
На Волині завершується збір овочів. Цього року овочевими культурами засіяли орієнтовно 13 тисяч гектарів, найбільше висадили моркви.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на начальника відділу обласного управління агропромислового розвитку Олександра Книша.

З його слів, в області посадили картоплю на площі 80 тисяч гектарів, врожайність збереглась на рівні минулого року – 150 центнерів з гектара. Загалом в області зібрали понад мільйон тонн картоплі.

Нині також завершується збір борщового набору. Найбільші площі на Волині засіяні морквою, це близько трьох з половиною тисяч гектарів, зібрали близько 100 тонн. Капусти білоголової було посіяно близько двох тисяч гектарів, – говорить Олександр Книш.

Додає: також на Волині завершили збір столового буряка. Його врожайність, як і капусти, приблизно 40 тисяч тонн.

Суспільне побувало на одному з продуктових ринків обласного центру Волині. Журналісти розпитали у покупців та продавців чи зріс попит на овочі та як змінилися ціни.

Тут двічі на тиждень торгує вирощеною на власному городі продукцією Валентина з Луцького району. Жінка продає картоплю, капусту та моркву. Каже: овочів лучани купують мало.

На цьому ж ринку лучанка Світлана Грицюк вибирає перець для консервації. Говорить: попри те, що все здорожчало, на зиму заготовляє багато.


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Теги: Волинь, Україна, овочі, заготівля
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