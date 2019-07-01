Підготовка до зими: скільки овочів зібрали на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 16:38
На Волині завершується збір овочів. Цього року овочевими культурами засіяли орієнтовно 13 тисяч гектарів, найбільше висадили моркви.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на начальника відділу обласного управління агропромислового розвитку Олександра Книша.
З його слів, в області посадили картоплю на площі 80 тисяч гектарів, врожайність збереглась на рівні минулого року – 150 центнерів з гектара. Загалом в області зібрали понад мільйон тонн картоплі.
Нині також завершується збір борщового набору. Найбільші площі на Волині засіяні морквою, це близько трьох з половиною тисяч гектарів, зібрали близько 100 тонн. Капусти білоголової було посіяно близько двох тисяч гектарів, – говорить Олександр Книш.
Додає: також на Волині завершили збір столового буряка. Його врожайність, як і капусти, приблизно 40 тисяч тонн.
Суспільне побувало на одному з продуктових ринків обласного центру Волині. Журналісти розпитали у покупців та продавців чи зріс попит на овочі та як змінилися ціни.
Тут двічі на тиждень торгує вирощеною на власному городі продукцією Валентина з Луцького району. Жінка продає картоплю, капусту та моркву. Каже: овочів лучани купують мало.
На цьому ж ринку лучанка Світлана Грицюк вибирає перець для консервації. Говорить: попри те, що все здорожчало, на зиму заготовляє багато.
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Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на начальника відділу обласного управління агропромислового розвитку Олександра Книша.
З його слів, в області посадили картоплю на площі 80 тисяч гектарів, врожайність збереглась на рівні минулого року – 150 центнерів з гектара. Загалом в області зібрали понад мільйон тонн картоплі.
Нині також завершується збір борщового набору. Найбільші площі на Волині засіяні морквою, це близько трьох з половиною тисяч гектарів, зібрали близько 100 тонн. Капусти білоголової було посіяно близько двох тисяч гектарів, – говорить Олександр Книш.
Додає: також на Волині завершили збір столового буряка. Його врожайність, як і капусти, приблизно 40 тисяч тонн.
Суспільне побувало на одному з продуктових ринків обласного центру Волині. Журналісти розпитали у покупців та продавців чи зріс попит на овочі та як змінилися ціни.
Тут двічі на тиждень торгує вирощеною на власному городі продукцією Валентина з Луцького району. Жінка продає картоплю, капусту та моркву. Каже: овочів лучани купують мало.
На цьому ж ринку лучанка Світлана Грицюк вибирає перець для консервації. Говорить: попри те, що все здорожчало, на зиму заготовляє багато.
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