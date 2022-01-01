У Луцьку стукнулися дві автівки. ФОТО

У Луцьку стукнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку на вулиці Домни Гордіюк трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волинської області.

На місці події патрульні з’ясували, що 40-річний керманич автомобіля Kia не дотримався безпечної швидкості та не врахував стану дорожньої обстановки. В результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем арки Toyota.

Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
У Луцьку стукнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку стукнулися дві автівки. ФОТО

На винуватця події інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Від початку року на Волині трапилося понад 590 транспортних пригод через недотримання безпечної швидкості.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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