У Луцьку стукнулися дві автівки. ФОТО





Про це повідомляють у патрульній поліції Волинської області.



На місці події патрульні з’ясували, що 40-річний керманич автомобіля Kia не дотримався безпечної швидкості та не врахував стану дорожньої обстановки. В результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем арки Toyota.



Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.



На винуватця події інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.



Від початку року на Волині трапилося понад 590 транспортних пригод через недотримання безпечної швидкості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Домни Гордіюк трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомляють у патрульній поліції Волинської області.На місці події патрульні з’ясували, що 40-річний керманич автомобіля Kia не дотримався безпечної швидкості та не врахував стану дорожньої обстановки. В результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем арки Toyota.Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.На винуватця події інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.Від початку року на Волині трапилося понад 590 транспортних пригод через недотримання безпечної швидкості.

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