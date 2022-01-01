У Луцьку водійка-втікачка заплатить штраф за те, що протаранила дві автівки

У Луцьку водійка-втікачка заплатить штраф за те, що протаранила дві автівки
У Луцьку водійка на Audi протаранила два припарковані легковики та покинула місце ДТП. Суд оштрафував її на три тисячі чотириста гривень.

Про це повідомляє ІА "Волинські новини", посилаючись на постанову Луцького міськрайонного суду.

Правопорушення трапилося 24 вересня на вулиці Липинського, 4. Водійка на Audi Q5 не дотрималась безпечного бокового інтервалу та допустила наїзд на припарковані автомобілі Renault Megan і Rover 75.

Після цього вона покинула місце дорожньо-транспортної пригоди. Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження, завдано матеріальні збитки.

Під час розгляду справи водійка визнала вину вину в інкримінованому правопорушенні. Суд оштрафував її на три тисячі чотириста гривень.

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Теги: Волинь, Луцьк, суд
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