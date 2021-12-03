Волинянин разом із своїм клубом зіграє у Кубку Виклику Challenge Cup
Сьогодні, 18:00
Волинський волейболіст Дмитро Янчук, який народився у селі Мирне Луцького району та захищає кольори волейбольного клубу «Прометей», зіграє у єврокубках.
Про це повідомляє власник команди Володимир Дубинський.
Чоловіча волейбольна команда «Прометей» вже вирушила до Ізраїлю, де в Єрусалимі 8 листопада зустрінеться з командою “Хапоель Мате Ашер” в рамках Кубку Виклику Challenge Cup.
Вперше в історії чоловіча команда ВК “Прометей” стане учасником таких почесних єврокубкових змагань. Кубок Виклику - це третій за вагомістю турнір, під егідою Європейської конфедерації волейболу.
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Про це повідомляє власник команди Володимир Дубинський.
Чоловіча волейбольна команда «Прометей» вже вирушила до Ізраїлю, де в Єрусалимі 8 листопада зустрінеться з командою “Хапоель Мате Ашер” в рамках Кубку Виклику Challenge Cup.
Вперше в історії чоловіча команда ВК “Прометей” стане учасником таких почесних єврокубкових змагань. Кубок Виклику - це третій за вагомістю турнір, під егідою Європейської конфедерації волейболу.
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