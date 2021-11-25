На Волині висадили ще близько 8 тисяч молодих дерев. ФОТО

Працівники Ковелсьької міської ради долучилися до екологічної акції "Масштабне заліснення України" та посадили молодий ліс.Про це йдеться на сторінці Ковельської міської ради.На території ДП “Ковельське лісове господарство”, неподалік села Зелена, висадили дуби та сосни у рамках реалізації екологічної ініціативи “Масштабне заліснення України”.Працівники міської ради упродовж кількох годин висадили майже 8 тисяч сіянців — 6 тисяч сосен та 2 тисячі дубів.“Щиро вдячний усім за роботу. Ці дерева зростатимуть під мирним небом нашої України і приноситимуть користь та радість людям. Ми й надалі будемо проводити подібні акції у Ковельській громаді ”, - зазначив міський голова