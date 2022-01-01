Ірина Верещук назвала умову можливих переговорів із Росією
Сьогодні, 18:41
Київ може погодитися на мирні переговори з Москвою лише у разі деокупації всіх територій, поки що захоплених російськими військами.
Про це віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла італійському виданню Corriere della Sera, - пише Реаліст.
"На такі кроки ми можемо піти лише тоді, коли Росія залишить землі, на які вона вторглася", – каже представник українського Кабміну.
За її словами, українці чітко й одностайно дали зрозуміти: обміну нашими людьми та частиною наших регіонів – Кримом та Донбасом – не буде.
"Путін не тільки націлився на землю, не обманюйте себе, що компроміс можливий. Путін має намір стерти нас як державу. Для нас це питання життя та смерті", - наголосила Ірина Верещук.
Вона нагадала, що президент Володимир Зеленський попереджав: якщо Путін проведе на окупованих територіях псевдореферендум, то більше не буде можливості для діалогу: проте Путін все одно це зробив, і Україна діє відповідно.
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Про це віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла італійському виданню Corriere della Sera, - пише Реаліст.
"На такі кроки ми можемо піти лише тоді, коли Росія залишить землі, на які вона вторглася", – каже представник українського Кабміну.
За її словами, українці чітко й одностайно дали зрозуміти: обміну нашими людьми та частиною наших регіонів – Кримом та Донбасом – не буде.
"Путін не тільки націлився на землю, не обманюйте себе, що компроміс можливий. Путін має намір стерти нас як державу. Для нас це питання життя та смерті", - наголосила Ірина Верещук.
Вона нагадала, що президент Володимир Зеленський попереджав: якщо Путін проведе на окупованих територіях псевдореферендум, то більше не буде можливості для діалогу: проте Путін все одно це зробив, і Україна діє відповідно.
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