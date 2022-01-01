Ірина Верещук назвала умову можливих переговорів із Росією





Про це віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла італійському виданню Corriere della Sera, - пише



"На такі кроки ми можемо піти лише тоді, коли Росія залишить землі, на які вона вторглася", – каже представник українського Кабміну.



За її словами, українці чітко й одностайно дали зрозуміти: обміну нашими людьми та частиною наших регіонів – Кримом та Донбасом – не буде.



"Путін не тільки націлився на землю, не обманюйте себе, що компроміс можливий. Путін має намір стерти нас як державу. Для нас це питання життя та смерті", - наголосила Ірина Верещук.



Вона нагадала, що президент Володимир Зеленський попереджав: якщо Путін проведе на окупованих територіях псевдореферендум, то більше не буде можливості для діалогу: проте Путін все одно це зробив, і Україна діє відповідно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Київ може погодитися на мирні переговори з Москвою лише у разі деокупації всіх територій, поки що захоплених російськими військами.Про це віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла італійському виданню Corriere della Sera, - пише Реаліст "На такі кроки ми можемо піти лише тоді, коли Росія залишить землі, на які вона вторглася", – каже представник українського Кабміну.За її словами, українці чітко й одностайно дали зрозуміти: обміну нашими людьми та частиною наших регіонів – Кримом та Донбасом – не буде."Путін не тільки націлився на землю, не обманюйте себе, що компроміс можливий. Путін має намір стерти нас як державу. Для нас це питання життя та смерті", - наголосила Ірина Верещук.Вона нагадала, що президент Володимир Зеленський попереджав: якщо Путін проведе на окупованих територіях псевдореферендум, то більше не буде можливості для діалогу: проте Путін все одно це зробив, і Україна діє відповідно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію