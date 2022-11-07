Погода у Луцьку на понеділок, 7 листопада





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Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 8°С до 12°С.



Народний прогноз погоди: 7 листопада вшановується пам’ять святих Маркіана і Мартирія. Наші пращури звернули увагу на те, що вранці цього дня “або дощем заливає, або снігом замітає”, також можливий і туман. У минулі часи казали, що “в листопаді схід сонця з заходом серед дня зустрічаються”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 8°С до 12°С.Народний прогноз погоди: 7 листопада вшановується пам’ять святих Маркіана і Мартирія. Наші пращури звернули увагу на те, що вранці цього дня “або дощем заливає, або снігом замітає”, також можливий і туман. У минулі часи казали, що “в листопаді схід сонця з заходом серед дня зустрічаються”.

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