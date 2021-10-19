ТОП-5 продуктів, які не варто розігрівати в мікрохвильовці





На жаль, мало хто знає, що існують продукти, які не варто розігрівати в мікрохвильовій печі. А все тому, що після такого процесу їжа втрачає практично всі свої корисні властивості, - повідомляє



І ось які п'ять продуктів в жодному разі не можна відправляти у мікрохвильову піч, щоб розігріти.



Броколі

Цей суперфуд можна розігрівати та обробляти майже будь-де. Ви можете використати каструлю, духовку, сковорідку. Але в жодному разі не розігрівайте броколі у мікрохвильовій печі. Під впливом випромінювання овоч втрачає всі свої корисні властивості.



Часник

Дуже популярними є соуси з цим пікантним продуктом. Вони обов'язково повинні бути теплими. Однак розігрівати їх в мікрохвильовій печі не варто. Краще використати духову шафу, адже тоді корисні властивості часнику точно не пропадуть.



Гриби

Після оброблення в мікрохвильовій печі гриби можуть не лише втратити всі свої корисні властивості, але й стати небезпечними для нашого здоров'я. Наприклад, якщо розігріти страву з грибами цим способом, то у вас можуть виникнути проблеми зі шлунково-кишковим трактом.



Продукти з великою кількістю білка

Під впливом випромінювання відбувається руйнування білкових молекул. А тому не варто розігрівати у мікрохвильовій печі страви з курячим м'ясом або сиром.



Заморожене м'ясо

Може здатися, що мікрохвильова піч - ідеальний пристрій для розморожування продуктів. Однак, м'ясо розморожувати в ній не рекомендується. Краще відправте продукт у миску з холодною водою і залиште на якийсь час. Хоча так і буде довше, але також і безпечніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мікрохвильова піч - незамінний помічник на кухні. Вона допомагає швидко розігріти їжу, яка вже охолонула. Однак, далеко не всі продукти можна відправляти в мікрохвильову піч.На жаль, мало хто знає, що існують продукти, які не варто розігрівати в мікрохвильовій печі. А все тому, що після такого процесу їжа втрачає практично всі свої корисні властивості, - повідомляє ТСН. І ось які п'ять продуктів в жодному разі не можна відправляти у мікрохвильову піч, щоб розігріти.Цей суперфуд можна розігрівати та обробляти майже будь-де. Ви можете використати каструлю, духовку, сковорідку. Але в жодному разі не розігрівайте броколі у мікрохвильовій печі. Під впливом випромінювання овоч втрачає всі свої корисні властивості.Дуже популярними є соуси з цим пікантним продуктом. Вони обов'язково повинні бути теплими. Однак розігрівати їх в мікрохвильовій печі не варто. Краще використати духову шафу, адже тоді корисні властивості часнику точно не пропадуть.Після оброблення в мікрохвильовій печі гриби можуть не лише втратити всі свої корисні властивості, але й стати небезпечними для нашого здоров'я. Наприклад, якщо розігріти страву з грибами цим способом, то у вас можуть виникнути проблеми зі шлунково-кишковим трактом.Під впливом випромінювання відбувається руйнування білкових молекул. А тому не варто розігрівати у мікрохвильовій печі страви з курячим м'ясом або сиром.Може здатися, що мікрохвильова піч - ідеальний пристрій для розморожування продуктів. Однак, м'ясо розморожувати в ній не рекомендується. Краще відправте продукт у миску з холодною водою і залиште на якийсь час. Хоча так і буде довше, але також і безпечніше.

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