Подружжя з Луцька вдома сушать поживні снеки для ЗСУ. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 22:27
Діана – айтішниця, Віталій – актор театру вогню. Раніше пара часто подорожувала. Придбали сушарку, щоб готувати собі їжу в дорогу та у походи. А нещодавно вирішили готувати у ній снеки — перекуси для захисників.
Про це подружжя розповіло Суспільному.
Діана каже, що від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, разом з чоловіком почали волонтерити. Ходили по різних центрах допомоги, а нещодавно вирішили самотужки готувати сушене м'ясо та фрукти бійцям.
Нині подружжя готує до відправки на фронт другу партію сушки. Оголосили збір грошей у соцмережі на продукти. Кажуть, родичі та друзі одразу стали приносити фрукти.
"Враховуючи ситуацію, що там вже води немає дуже давно, перебої зі світлом, то в таких регіонах особливо потрібна допомога", – розповідає Віталій Коновалюк.
За один раз Діана та Віталій приблизно висушують десь 2 кілограми сирого м'яса, з нього виходить приблизно 600-650 грамів сушеного. Його фасують по пакетиках. Кажуть, що воно може зберігатися без холодильника до пів року.
"На ніч ставимо, бо зараз перебої зі світлом, то потрібно враховувати це. І через 8 годин, як правило, все вже готове", – каже Віталій.
Окрім м'яса, готують чіпси із яблук, бананів, ківі, ананасів. Щодня впродовж тижня після роботи господарі формують посилку, яку поштою відправляють знайомим волонтерам у Миколаїв.
Зі слів Віталія, волонтери приймають посилку, як правило в той самий день і потім вже розвозять.
Найприємніше, – каже подружжя, – це отримувати фото та відео із передової. Бійці вже смакували висушенене м'ясо і фрукти та дякували.
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Про це подружжя розповіло Суспільному.
Діана каже, що від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, разом з чоловіком почали волонтерити. Ходили по різних центрах допомоги, а нещодавно вирішили самотужки готувати сушене м'ясо та фрукти бійцям.
Нині подружжя готує до відправки на фронт другу партію сушки. Оголосили збір грошей у соцмережі на продукти. Кажуть, родичі та друзі одразу стали приносити фрукти.
"Враховуючи ситуацію, що там вже води немає дуже давно, перебої зі світлом, то в таких регіонах особливо потрібна допомога", – розповідає Віталій Коновалюк.
За один раз Діана та Віталій приблизно висушують десь 2 кілограми сирого м'яса, з нього виходить приблизно 600-650 грамів сушеного. Його фасують по пакетиках. Кажуть, що воно може зберігатися без холодильника до пів року.
"На ніч ставимо, бо зараз перебої зі світлом, то потрібно враховувати це. І через 8 годин, як правило, все вже готове", – каже Віталій.
Окрім м'яса, готують чіпси із яблук, бананів, ківі, ананасів. Щодня впродовж тижня після роботи господарі формують посилку, яку поштою відправляють знайомим волонтерам у Миколаїв.
Зі слів Віталія, волонтери приймають посилку, як правило в той самий день і потім вже розвозять.
Найприємніше, – каже подружжя, – це отримувати фото та відео із передової. Бійці вже смакували висушенене м'ясо і фрукти та дякували.
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