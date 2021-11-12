Подружжя з Луцька вдома сушать поживні снеки для ЗСУ. ФОТО. ВІДЕО

Діана – айтішниця, Віталій – актор театру вогню. Раніше пара часто подорожувала. Придбали сушарку, щоб готувати собі їжу в дорогу та у походи. А нещодавно вирішили готувати у ній снеки — перекуси для захисників.



Про це подружжя розповіло



Діана каже, що від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, разом з чоловіком почали волонтерити. Ходили по різних центрах допомоги, а нещодавно вирішили самотужки готувати сушене м'ясо та фрукти бійцям.



Нині подружжя готує до відправки на фронт другу партію сушки. Оголосили збір грошей у соцмережі на продукти. Кажуть, родичі та друзі одразу стали приносити фрукти.



"Враховуючи ситуацію, що там вже води немає дуже давно, перебої зі світлом, то в таких регіонах особливо потрібна допомога", – розповідає Віталій Коновалюк.



За один раз Діана та Віталій приблизно висушують десь 2 кілограми сирого м'яса, з нього виходить приблизно 600-650 грамів сушеного. Його фасують по пакетиках. Кажуть, що воно може зберігатися без холодильника до пів року.



"На ніч ставимо, бо зараз перебої зі світлом, то потрібно враховувати це. І через 8 годин, як правило, все вже готове", – каже Віталій.



Окрім м'яса, готують чіпси із яблук, бананів, ківі, ананасів. Щодня впродовж тижня після роботи господарі формують посилку, яку поштою відправляють знайомим волонтерам у Миколаїв.



Зі слів Віталія, волонтери приймають посилку, як правило в той самий день і потім вже розвозять.



Найприємніше, – каже подружжя, – це отримувати фото та відео із передової. Бійці вже смакували висушенене м'ясо і фрукти та дякували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! – айтішниця,– актор театру вогню. Раніше пара часто подорожувала. Придбали сушарку, щоб готувати собі їжу в дорогу та у походи. А нещодавно вирішили готувати у ній снеки — перекуси для захисників.Про це подружжя розповіло Суспільному Діана каже, що від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, разом з чоловіком почали волонтерити. Ходили по різних центрах допомоги, а нещодавно вирішили самотужки готувати сушене м'ясо та фрукти бійцям.Нині подружжя готує до відправки на фронт другу партію сушки. Оголосили збір грошей у соцмережі на продукти. Кажуть, родичі та друзі одразу стали приносити фрукти."Враховуючи ситуацію, що там вже води немає дуже давно, перебої зі світлом, то в таких регіонах особливо потрібна допомога", – розповідає Віталій Коновалюк.За один раз Діана та Віталій приблизно висушують десь 2 кілограми сирого м'яса, з нього виходить приблизно 600-650 грамів сушеного. Його фасують по пакетиках. Кажуть, що воно може зберігатися без холодильника до пів року."На ніч ставимо, бо зараз перебої зі світлом, то потрібно враховувати це. І через 8 годин, як правило, все вже готове", – каже Віталій.Окрім м'яса, готують чіпси із яблук, бананів, ківі, ананасів. Щодня впродовж тижня після роботи господарі формують посилку, яку поштою відправляють знайомим волонтерам у Миколаїв.Зі слів Віталія, волонтери приймають посилку, як правило в той самий день і потім вже розвозять.Найприємніше, – каже подружжя, – це отримувати фото та відео із передової. Бійці вже смакували висушенене м'ясо і фрукти та дякували.

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