7 листопада на Волині: гортаючи календар

7 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує відома волинська співачка Тетяна Ціхоцька (на фото).

Також особисте свято 7 листопада у головного редактора газети «Слава праці» Михайла Лапківа.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, злагоди у родині, натхнення та професійних успіхів.

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Теги: День народження, Луцьк
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