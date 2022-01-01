7 листопада на Волині: гортаючи календар

етяна Ціхоцька (на фото).



Також особисте свято 7 листопада у головного редактора газети «Слава праці» Михайла Лапківа.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, злагоди у родині, натхнення та професійних успіхів.

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