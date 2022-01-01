7 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкує відома волинська співачка Тетяна Ціхоцька (на фото).
Також особисте свято 7 листопада у головного редактора газети «Слава праці» Михайла Лапківа.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, злагоди у родині, натхнення та професійних успіхів.
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Також особисте свято 7 листопада у головного редактора газети «Слава праці» Михайла Лапківа.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, злагоди у родині, натхнення та професійних успіхів.
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