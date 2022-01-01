«Військові безупинно моніторять ситуацію»: Погуляйко розповів про ситуацію на українсько-білоруському кордоні
Сьогодні, 17:46
Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко розповів про ситуацію на волинській ділянці українсько-білоруського кордону.
Про це очільник області написав на своєму телеграм-каналі.
Юрій Погуляйко запевнив жителів Волинської області, що ситуація на кордоні контрольована.
"Волиняни, ситуація на українсько-білоруському кордоні спокійна та без змін. Кордон не порушений. Військові безупинно моніторять обстановку. Загрози з того боку кордону не спостерігається", - йдеться у повідомленні голови ОВА.
Також Юрій Погуляйко закликав волинян довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Як відомо, в мережі почали поширюватися повідомлення про те, що жителям Рівненщини та Волині краще евакуюватися з регіону найближчим часом. Проте, голова Рівненської ОВА, як і його колега Юрій Погуляйко також розповів, що ситуація на рівненській ділянці українсько-білоруського кордону теж контрольована і стабільна.
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Про це очільник області написав на своєму телеграм-каналі.
Юрій Погуляйко запевнив жителів Волинської області, що ситуація на кордоні контрольована.
"Волиняни, ситуація на українсько-білоруському кордоні спокійна та без змін. Кордон не порушений. Військові безупинно моніторять обстановку. Загрози з того боку кордону не спостерігається", - йдеться у повідомленні голови ОВА.
Також Юрій Погуляйко закликав волинян довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Як відомо, в мережі почали поширюватися повідомлення про те, що жителям Рівненщини та Волині краще евакуюватися з регіону найближчим часом. Проте, голова Рівненської ОВА, як і його колега Юрій Погуляйко також розповів, що ситуація на рівненській ділянці українсько-білоруського кордону теж контрольована і стабільна.
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