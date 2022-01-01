Сержантські лички замість учительства: у волинській теробороні служить директор школи. ВІДЕО

Сержантські лички замість учительства: у волинській теробороні служить директор школи. ВІДЕО
На захист України від ворога стали люди найрізноманітніших професій: кухарі, підприємці, юристи, спортсмени, а також вчителі. Один з волинських захисників – директор школи в селі Великий Порськ.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

На час служби в ЗСУ чоловік передав свої обов'язки й тим часом виконує завдання не шкільні, а із захисту волинського кордону. Нині Петро Власюк - головний сержант батальйону 100 бригади територіальної оборони Волині.

Його учні вітають його з усіма святами.

Петро Власюк упевнений, що українці та росіяни – абсолютно різні народи. Чоловіка дивує, що попри все, що зараз відбувається, росіяни не розуміють причин війни та, схиливши голови, відправляють своїх синів і чоловіків убивати українців.

Наступного року військовослужбовцю буде 60. Хоч це дає можливість демобілізуватися, чоловік поки не збирається покидати військо.


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Теги: війна, Волинь, Україна, освіта, 100 БРТрО
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