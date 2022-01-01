Сержантські лички замість учительства: у волинській теробороні служить директор школи. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



На час служби в ЗСУ чоловік передав свої обов'язки й тим часом виконує завдання не шкільні, а із захисту волинського кордону. Нині Петро Власюк - головний сержант батальйону 100 бригади територіальної оборони Волині.



Його учні вітають його з усіма святами.



Петро Власюк упевнений, що українці та росіяни – абсолютно різні народи. Чоловіка дивує, що попри все, що зараз відбувається, росіяни не розуміють причин війни та, схиливши голови, відправляють своїх синів і чоловіків убивати українців.



Наступного року військовослужбовцю буде 60. Хоч це дає можливість демобілізуватися, чоловік поки не збирається покидати військо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На захист України від ворога стали люди найрізноманітніших професій: кухарі, підприємці, юристи, спортсмени, а також вчителі. Один з волинських захисників – директор школи в селі Великий Порськ.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу На час служби в ЗСУ чоловік передав свої обов'язки й тим часом виконує завдання не шкільні, а із захисту волинського кордону. Нині- головний сержант батальйону 100 бригади територіальної оборони Волині.Його учні вітають його з усіма святами.Петро Власюк упевнений, що українці та росіяни – абсолютно різні народи. Чоловіка дивує, що попри все, що зараз відбувається, росіяни не розуміють причин війни та, схиливши голови, відправляють своїх синів і чоловіків убивати українців.Наступного року військовослужбовцю буде 60. Хоч це дає можливість демобілізуватися, чоловік поки не збирається покидати військо.

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