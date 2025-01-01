Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Сьогодні, 14:08
Депутата Луцької міської ради від фракції «Свідомих», юриста Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї. Сам депутат розповідає про два такі випадки.
Про це повідомив телеграм-канал «Вечірній Луцьк» з посиланням на власні джерела. Мовляв, в середині вересня обранець громади шукав додаткового заробітку в інтернеті. Там і натрапив на шахраїв. Ті начебто видурили в нього близько 50-ти тисяч гривень. «Вечірній Луцьк» пише, що Хаймик сам перерахував ці кошти на картки зловмисників. Коли ж зрозумів, що його надурили, – звернувся в поліцію.
У коментарі «Першому» Валентин Хаймик розказав, що до правоохоронців із заявами про шахрайства звертався аж двічі. Перший раз його ошукали на платформі OLX, вдруге – пробували через зламану сторінку товариша.
На OLX, за словами Хаймика, він втратив трохи більше тисячі гривень. Це було фішингове шахрайство.
«Була створена сторінка, де продавали товари. Це сторінка, яка дублювала мережу OLX. При купівлі переходиш за посиланням і знімає кошти з картки. Але тут спрацював Монобанк, звідти були зняті гроші. Через певний період часу банк повернув гроші», – розказав він.
Вдруге на гачок шахраїв Валентин мало не потрапив, коли отримав повідомлення зі сторінки товариша. Той просив близько 17-ти тисяч гривень.
«Але там не було факту ошукання. Я звернувся до органів правоохоронних про те, що є підозра, що сторінку мого товариша в соцмережах зламали і від його імені просять гроші. Тобто самого факту ошукання не було».
Інших фактів, коли б шахраї видурили з нього гроші, Хаймик не визнає.
Втім, джерела «Вечірнього Луцька» говорять про інше. Зокрема, відомо, що 17 вересня Хаймик власноруч перерахував шахраям 45 тисяч 186 гривень зі своєї власної картки Монобанку. Пізніше Хаймик в особистих розмовах запевняв, що цим самим сподівався отримати додатковий заробіток.
«Вечірній Луцьк» закликає депутата Луцької міської ради не соромитися факту ошукання і чесно про нього розповісти, адже його приклад може допомогти іншим людям не стати жертвою шахраїв.
