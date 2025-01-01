У лікарні зупинилося серце військового з Волині
Сьогодні, 14:51
У медичному закладі у Чернівцях перестало битися серце військовослужбовця Юрія Кацевича із Нововолинська.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Ще одна важка втрата для Нововолинської громади: 23 грудня у Чернівецькій лікарні перестало битися серце нашого Захисника Юрія Кацевича, 1993 року народження. Жителя Нововолинська.
«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!» - зазначив мер Нововолинська.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
