У лікарні зупинилося серце військового з Волині

У лікарні зупинилося серце військового з Волині
У медичному закладі у Чернівцях перестало битися серце військовослужбовця Юрія Кацевича із Нововолинська.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Ще одна важка втрата для Нововолинської громади: 23 грудня у Чернівецькій лікарні перестало битися серце нашого Захисника Юрія Кацевича, 1993 року народження. Жителя Нововолинська.

«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!» - зазначив мер Нововолинська.

Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

У лікарні зупинилося серце військового з Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Голоси, зустрічі й гроші: розшифрували нові «плівки Вітіва» про «Снігову Королеву»
Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Країни Балтії готуються підривати мости на кордонах з РФ і Білоруссю, - LRT
Сьогодні, 15:02
У лікарні зупинилося серце військового з Волині
Сьогодні, 14:51
Вертеп, зимова казка та колядки: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 30 грудня – 4 січня
Сьогодні, 14:30
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Сьогодні, 14:08
У Луцьку патрульні повернули додому бабусю, яка заблукала
Сьогодні, 14:04
Медіа
відео
1/8