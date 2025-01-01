Вертеп, зимова казка та колядки: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 30 грудня – 4 січня





Цього тижня глядачі спостерігатимуть різдвяні та новорічні історії, насолоджуватимуться українською музикою. Як завжди, неповторна гра артистів додасть барв та створить доволі чаруюче дійство.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 30 грудня до 4 січня.



Вшістдесяте на основній сцені! Напередодні нового року запрошуємо глядачів насолодитися найвідомішою зимовою історією рідної землі.



У вівторок, 30 грудня, о 18:00 – музична комедія на дві дії «Різдвяна ніч» за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, музика Миколи Лисенка. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Вистава розважить піснями, танцями та відомою з юності історією про коваля Вакулу та його кохану Оксану, про чорта, відьму Солоху, дяка і всіх інших... Приходьте відпочити від буднів та поколядувати!



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Це казка. Зимова казка, яку розповів одного вечора чийсь дідусь або, можливо, бабуся. Але ми про інше. Ми про те, що це просто вигадка, так би мовити, і всі збіги з реальними людьми випадкові, або ми хотіли б так думати...



У неділю, 4 січня, о 12:00 – новорічна казка на одну дію «Закоханий друг Святого Миколая і Санти» Павла Гарбуза. Тривалість – 1 година 20 хвилин (без антракту).



Колись, у невідомому році чи багато десятиліть тому, а може, цього ніколи й не було, але точно взимку в Україні жив хлопець Микола. У його казковому світі було звичним спілкуватися з оленями, навіть з Ельфом-роботом, чи самим Санта Клаусом і Святим Миколаєм, з якого він брав приклад, роздаючи подарунки й проводячи свята. Одного дня Микола зустрів Ганну, звичайну милу дівчину, і закохався...



Вертеп, що чекає на вас у нашому театрі, буде саме таким – строкатим, живим і теплим! А ось у другій частині концерту запрошуємо помандрувати зимовими вулицями та підслухати музичні історії, створені з улюблених українських хітів та отримати свій шматочок Різдвяного дива.



У неділю, 4 січня, о 17:00 – концерт на два відділення «Теплий вертеп. Пісні зими» Дарини Гребенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Різдво, Новий рік (він же – Василя), Водохреща... Зимові свята завжди приходили в Україну гуртом, а з ними від хати до хати заходив Вертеп – барвисте серце української культури. Тут – колядки, щедрівки та жарти, традиційні та актуальні образи, світла історія народження Ісуса Христа на противагу вибрикам російської нечисті...



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

☑️

☑️

☑️

☑️

☑️

☑️

☑️ Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на показ вистав.Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 30 грудня до 4 січня.У вівторок,за повістюта п'єсою, музика. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).Вистава розважить піснями, танцями та відомою з юності історією про ковалята його кохану, про чорта, відьму, дяка і всіх інших... Приходьте відпочити від буднів та поколядувати!Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У неділю,. Тривалість – 1 година 20 хвилин (без антракту).Колись, у невідомому році чи багато десятиліть тому, а може, цього ніколи й не було, але точно взимку в Україні жив хлопець. У його казковому світі було звичним спілкуватися з оленями, навіть з Ельфом-роботом, чи самим, з якого він брав приклад, роздаючи подарунки й проводячи свята. Одного дня Микола зустрів, звичайну милу дівчину, і закохався...У неділю,– к. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Різдво, Новий рік (він же – Василя), Водохреща... Зимові свята завжди приходили в Україну гуртом, а з ними від хати до хати заходив Вертеп – барвисте серце української культури. Тут – колядки, щедрівки та жарти, традиційні та актуальні образи, світла історія народженняна противагу вибрикам російської нечисті...Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ TikTok ☑️ LinkedIn













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію