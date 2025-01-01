Вертеп, зимова казка та колядки: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 30 грудня – 4 січня

Вертеп, зимова казка та колядки: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 30 грудня – 4 січня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на показ вистав.

Цього тижня глядачі спостерігатимуть різдвяні та новорічні історії, насолоджуватимуться українською музикою. Як завжди, неповторна гра артистів додасть барв та створить доволі чаруюче дійство.

Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 30 грудня до 4 січня.

Вшістдесяте на основній сцені! Напередодні нового року запрошуємо глядачів насолодитися найвідомішою зимовою історією рідної землі.

У вівторок, 30 грудня, о 18:00музична комедія на дві дії «Різдвяна ніч» за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, музика Миколи Лисенка. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).

Вистава розважить піснями, танцями та відомою з юності історією про коваля Вакулу та його кохану Оксану, про чорта, відьму Солоху, дяка і всіх інших... Приходьте відпочити від буднів та поколядувати!
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.

Це казка. Зимова казка, яку розповів одного вечора чийсь дідусь або, можливо, бабуся. Але ми про інше. Ми про те, що це просто вигадка, так би мовити, і всі збіги з реальними людьми випадкові, або ми хотіли б так думати...

У неділю, 4 січня, о 12:00новорічна казка на одну дію «Закоханий друг Святого Миколая і Санти» Павла Гарбуза. Тривалість – 1 година 20 хвилин (без антракту).

Колись, у невідомому році чи багато десятиліть тому, а може, цього ніколи й не було, але точно взимку в Україні жив хлопець Микола. У його казковому світі було звичним спілкуватися з оленями, навіть з Ельфом-роботом, чи самим Санта Клаусом і Святим Миколаєм, з якого він брав приклад, роздаючи подарунки й проводячи свята. Одного дня Микола зустрів Ганну, звичайну милу дівчину, і закохався...

Вертеп, що чекає на вас у нашому театрі, буде саме таким – строкатим, живим і теплим! А ось у другій частині концерту запрошуємо помандрувати зимовими вулицями та підслухати музичні історії, створені з улюблених українських хітів та отримати свій шматочок Різдвяного дива.

У неділю, 4 січня, о 17:00 – концерт на два відділення «Теплий вертеп. Пісні зими» Дарини Гребенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).

Різдво, Новий рік (він же – Василя), Водохреща... Зимові свята завжди приходили в Україну гуртом, а з ними від хати до хати заходив Вертеп – барвисте серце української культури. Тут – колядки, щедрівки та жарти, традиційні та актуальні образи, світла історія народження Ісуса Христа на противагу вибрикам російської нечисті...
