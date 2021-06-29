Де у Луцьку можна активно провести час і скільки це коштує
Сьогодні, 03:15
Невдовзі розпочинається сезон сплавів на sup-дошках, байдарках, каяках. Аби насолодитися таким відпочинком, не обов'язково їхати до моря чи гірських річок.
misto.media дізналося, де у Луцьку можна активно провести час і скільки це коштує.
EXTREME PRO
EXTREME PRO пропонує лучанам покататися на sup-дошках. Вони дуже схожі на традиційні дошки для серфінгу, однак більші. Завдяки цьому на них легше тримати рівновагу.
Катання відбувається за містом – у Сирниках. Там видають захисні жилети, чохли для телефонів і проводять інструктаж. Вартість катання – 200 гривень за 20 хвилин. За кожні наступні 20 хвилин потрібно буде доплатити 150 гривень. Тривалість можна обрати самостійно.
Можна обрати сплави на каяках – спортивних човнах із закритим верхом. Усе необхідне спорядження тут нададуть. Старт сплаву – на вулиці Замковій у Луцьку, тривалість – 2 години, а довжина – 7 кілометрів Стиром. Ціна: 300 гривень з особи за 2 години.
Номер телефону: 097 412 62 00
SUP ЛУЦЬК
«Sup Луцьк» організовують сплави різними маршрутами. Мандрівка річкою Стир проходить від Боратина до Новостава. Це 9 кілометрів захопливої подорожі. Маршрут вздовж міста – 5-кілометровий і більш урбаністичний. Він розпочинається на вулиці Глушець, а закінчується біля будинку Голованя.
Ціна прокату залежить від дня оренди. У будні – 500 гривень, а у вихідні – 600. Учасникам нададуть sup-дошку, помпу, складне весло, ліш, плавник та рятувальний жилет за потреби.
У «SUP Луцьк» радять брати з собою спортивний зручний одяг і обовʼязково захист від сонця та вітру.
Номер телефону для бронювання: 068 678 31 12
Смак пригод
Тут організовують тури Україною та за кордоном. А також прогулянки на сапах і байдарках луцьким Стиром.
Мандрівка із «Смак пригод» розпочинається о 6 ранку і триває 2,5 години. Маршрут стартує від Луцького замку. Напередодні обовʼязково проведуть інструктаж. Ціна: 350 гривень або 450 гривень з особи, залежно від пакета послуг. У дорожчому пакеті додатково надають герметичний рюкзак для речей та спеціальний чохол для телефону.
Номер телефону: 095 721 99 93
Splav Lutsk
Тут організовують тури, мандрівки Україною та сплави у Луцьку.
Покататися можна на sup-дошках або на байдарках. Прогулянки відбуваються у будь-який зручний час: зранку, вдень і ввечері. Стартують сплави на вулиці Замковій. Тривалість: 2-2,5 години. Ціна: 350 гривень з особи (у супроводі інструктора), 300 гривень з особи (без інструктора).
Дітям до 3 років – безплатно, а до 6 років – 250 гривень.
Номер телефону: 068 893 45 04
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misto.media дізналося, де у Луцьку можна активно провести час і скільки це коштує.
EXTREME PRO
EXTREME PRO пропонує лучанам покататися на sup-дошках. Вони дуже схожі на традиційні дошки для серфінгу, однак більші. Завдяки цьому на них легше тримати рівновагу.
Катання відбувається за містом – у Сирниках. Там видають захисні жилети, чохли для телефонів і проводять інструктаж. Вартість катання – 200 гривень за 20 хвилин. За кожні наступні 20 хвилин потрібно буде доплатити 150 гривень. Тривалість можна обрати самостійно.
Можна обрати сплави на каяках – спортивних човнах із закритим верхом. Усе необхідне спорядження тут нададуть. Старт сплаву – на вулиці Замковій у Луцьку, тривалість – 2 години, а довжина – 7 кілометрів Стиром. Ціна: 300 гривень з особи за 2 години.
Номер телефону: 097 412 62 00
SUP ЛУЦЬК
«Sup Луцьк» організовують сплави різними маршрутами. Мандрівка річкою Стир проходить від Боратина до Новостава. Це 9 кілометрів захопливої подорожі. Маршрут вздовж міста – 5-кілометровий і більш урбаністичний. Він розпочинається на вулиці Глушець, а закінчується біля будинку Голованя.
Ціна прокату залежить від дня оренди. У будні – 500 гривень, а у вихідні – 600. Учасникам нададуть sup-дошку, помпу, складне весло, ліш, плавник та рятувальний жилет за потреби.
У «SUP Луцьк» радять брати з собою спортивний зручний одяг і обовʼязково захист від сонця та вітру.
Номер телефону для бронювання: 068 678 31 12
Смак пригод
Тут організовують тури Україною та за кордоном. А також прогулянки на сапах і байдарках луцьким Стиром.
Мандрівка із «Смак пригод» розпочинається о 6 ранку і триває 2,5 години. Маршрут стартує від Луцького замку. Напередодні обовʼязково проведуть інструктаж. Ціна: 350 гривень або 450 гривень з особи, залежно від пакета послуг. У дорожчому пакеті додатково надають герметичний рюкзак для речей та спеціальний чохол для телефону.
Номер телефону: 095 721 99 93
Splav Lutsk
Тут організовують тури, мандрівки Україною та сплави у Луцьку.
Покататися можна на sup-дошках або на байдарках. Прогулянки відбуваються у будь-який зручний час: зранку, вдень і ввечері. Стартують сплави на вулиці Замковій. Тривалість: 2-2,5 години. Ціна: 350 гривень з особи (у супроводі інструктора), 300 гривень з особи (без інструктора).
Дітям до 3 років – безплатно, а до 6 років – 250 гривень.
Номер телефону: 068 893 45 04
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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