Де у Луцьку можна активно провести час і скільки це коштує

Де у Луцьку можна активно провести час і скільки це коштує
Невдовзі розпочинається сезон сплавів на sup-дошках, байдарках, каяках. Аби насолодитися таким відпочинком, не обов'язково їхати до моря чи гірських річок.

misto.media дізналося, де у Луцьку можна активно провести час і скільки це коштує.

EXTREME PRO

EXTREME PRO пропонує лучанам покататися на sup-дошках. Вони дуже схожі на традиційні дошки для серфінгу, однак більші. Завдяки цьому на них легше тримати рівновагу.

Катання відбувається за містом – у Сирниках. Там видають захисні жилети, чохли для телефонів і проводять інструктаж. Вартість катання – 200 гривень за 20 хвилин. За кожні наступні 20 хвилин потрібно буде доплатити 150 гривень. Тривалість можна обрати самостійно.

Можна обрати сплави на каяках – спортивних човнах із закритим верхом. Усе необхідне спорядження тут нададуть. Старт сплаву – на вулиці Замковій у Луцьку, тривалість – 2 години, а довжина – 7 кілометрів Стиром. Ціна: 300 гривень з особи за 2 години.

Номер телефону: 097 412 62 00

SUP ЛУЦЬК

«Sup Луцьк» організовують сплави різними маршрутами. Мандрівка річкою Стир проходить від Боратина до Новостава. Це 9 кілометрів захопливої подорожі. Маршрут вздовж міста – 5-кілометровий і більш урбаністичний. Він розпочинається на вулиці Глушець, а закінчується біля будинку Голованя.

Ціна прокату залежить від дня оренди. У будні – 500 гривень, а у вихідні – 600. Учасникам нададуть sup-дошку, помпу, складне весло, ліш, плавник та рятувальний жилет за потреби.

У «SUP Луцьк» радять брати з собою спортивний зручний одяг і обовʼязково захист від сонця та вітру.

Номер телефону для бронювання: 068 678 31 12

Смак пригод

Тут організовують тури Україною та за кордоном. А також прогулянки на сапах і байдарках луцьким Стиром.

Мандрівка із «Смак пригод» розпочинається о 6 ранку і триває 2,5 години. Маршрут стартує від Луцького замку. Напередодні обовʼязково проведуть інструктаж. Ціна: 350 гривень або 450 гривень з особи, залежно від пакета послуг. У дорожчому пакеті додатково надають герметичний рюкзак для речей та спеціальний чохол для телефону.

Номер телефону: 095 721 99 93

Splav Lutsk

Тут організовують тури, мандрівки Україною та сплави у Луцьку.

Покататися можна на sup-дошках або на байдарках. Прогулянки відбуваються у будь-який зручний час: зранку, вдень і ввечері. Стартують сплави на вулиці Замковій. Тривалість: 2-2,5 години. Ціна: 350 гривень з особи (у супроводі інструктора), 300 гривень з особи (без інструктора).

Дітям до 3 років – безплатно, а до 6 років – 250 гривень.

Номер телефону: 068 893 45 04

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Теги: відпочинок, луцьк
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