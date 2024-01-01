У Луцьку побилися дві дівчини: що не поділили

У Луцьку побилися дві дівчини: що не поділили
У Луцьку в приміщенні лазні під час святкування дня народження посперечалися дві дівчини. Конфлікт обернувся зламаним носом, а постраждала пішла в суд, аби покарати кривдницю.

Справу розглядали у Луцькому міськрайонному суді, пише ІА «Волинські новини».

Ірина Я. в суді пояснила, що 24 червня 2023 року вони з компанією у приміщенні бані святкували день народження друга. Близько 21-ї години до них завітала постраждала, яка вже була п’яна та вороже налаштована. Згодом вона побачила, що її товариш стоїть зігнутий, а постраждала розмахує над ним руками.

Тож вирішила відвести дівчину вбік, аби пояснити, що така поведінка є неприпустимою. Проте остання почала ображати її батька, який був у зоні бойових дій, а потім взагалі вкусила її. Не стримавшись, Ірина дала дівчині кілька ляпасів, а потім ще й вдарила кулаком у ніс. Потому почалася шарпанина, яку розборонили присутні.

На переконання обвинуваченої, постраждала сама спровокувала конфлікт.

Своєю чергою, постраждала розповіла, що після конфлікту сіла в машину та поїхала додому, а наступного дня звернулась у лікарню, де в неї виявили закритий перелом носа. Також зазначила, що під час конфлікту падала та мала тілесні ушкодження на суглобах. Як додала, вона та обвинувачена на той момент були п’яні.

Дівчина наполягала на суворому покаранні для кривдниці. Також просила в повному обсязі задовольнити цивільний позов – 25 тисяч моральної шкоди та 10 тисяч, що було витрачено на послуги адвоката.

Двоє свідків фактично підтвердили слова обвинуваченої. З їхніх слів, постраждала поводилася некоректно, штовхнула їхнього товариша, а обвинувачена заступилася за нього та зробила дівчині зауваження. Після цього, власне, й почався конфлікт.

Незважаючи на те, що Ірина Я. частково визнала свою вину, її винуватість в спричиненні умисного легкого тілесного ушкодження потерпілій підтверджується зібраними та дослідженими доказами, серед яких був і відеозапис бійки.

Тож суд присудив дівчині 150 годин громадських робіт, а також стягнув на користь постраждалої п’ять тисяч гривень моральної шкоди та 10 тисяч гривень витрат на правову допомогу.

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Теги: бійка, дівчата, поліція
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