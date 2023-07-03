Судили волинянина, який обікрав дім священника на понад чверть мільйона гривень





Як йдеться у матеріалах справи Любешівського районного суду, злочин стався у період з 4 серпня по 9 вересня 2023 року в селі Підкормілля Камінь-Каширського району, пишуть



Сергій Ф., відігнувши віконну раму, заліз у будинок місцевого священника. Понишпоривши добряче, він знайшов у дерев’яній шафі церковний ієрейський хрест жовтого кольору, 30 тисяч гривень та 6 тисяч доларів США. Усе добро крадій прихопив із собою, чим заподіяв священнику шкоди на суму 250 397 гривень.



Правоохоронці у рамках розслідування злочину 13 вересня під час обшуку у будинку підозрюваного виявили вкрадений хрест. Також встановили, що сліди пальців рук на місці злочину належать підозрюваному.



Під час судового засідання священнослужитель розповів, що проживає у парафіяльному будинку. У період, згаданий в обвинувальному акті, він часто хворів та їздив лікуватися до батьків у Ківерці. Коли 9 вересня 2023 року повернувся додому та зайшов у будинок, то одразу звернув увагу на безлад. Згодом виявив крадіжку і повідомив поліцію.



Священник також зазначив, що гроші заощаджував протягом тривалого часу і вкрадена сума є для нього значною. При призначенні покарання просив не позбавляти волі злочинця.



Суд дослідив усі докази та вирішив, що вина Сергія Ф. у викраденні чужого майна, поєднаного з проникненням у житло, вчиненого повторно і в умовах воєнного стану, доведена.



Тож, врахувавши, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності, має непогашену судимість, суд призначив йому 5 років та 6 місяців позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Раніше судимий до 4,5 року позбавлення волі за крадіжку чоловік на шлях виправлення не став та скоїв новий злочин. Цього разу він зазіхнув на будинок священника, звідки поцупив понад 250 тисяч гривень.Як йдеться у матеріалах справи Любешівського районного суду, злочин стався у період з 4 серпня по 9 вересня 2023 року в селі Підкормілля Камінь-Каширського району, пишуть "Волинські новини" , відігнувши віконну раму, заліз у будинок місцевого священника. Понишпоривши добряче, він знайшов у дерев’яній шафі церковний ієрейський хрест жовтого кольору, 30 тисяч гривень та 6 тисяч доларів США. Усе добро крадій прихопив із собою, чим заподіяв священнику шкоди на суму 250 397 гривень.Правоохоронці у рамках розслідування злочину 13 вересня під час обшуку у будинку підозрюваного виявили вкрадений хрест. Також встановили, що сліди пальців рук на місці злочину належать підозрюваному.Під час судового засідання священнослужитель розповів, що проживає у парафіяльному будинку. У період, згаданий в обвинувальному акті, він часто хворів та їздив лікуватися до батьків у Ківерці. Коли 9 вересня 2023 року повернувся додому та зайшов у будинок, то одразу звернув увагу на безлад. Згодом виявив крадіжку і повідомив поліцію.Священник також зазначив, що гроші заощаджував протягом тривалого часу і вкрадена сума є для нього значною. При призначенні покарання просив не позбавляти волі злочинця.Суд дослідив усі докази та вирішив, що вина Сергія Ф. у викраденні чужого майна, поєднаного з проникненням у житло, вчиненого повторно і в умовах воєнного стану, доведена.Тож, врахувавши, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності, має непогашену судимість, суд призначив йому 5 років та 6 місяців позбавлення волі.

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