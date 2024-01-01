Старший син і чоловік — у війську: розповідь волинянки, матері п'ятьох дітей

Тамара Шевчук має п'ятьох синів. Найстарший з них і чоловік жінки нині служать у лавах ЗСУ.







"В мене найкращі сини в світі: треба поспівчувати вони поспівчувають, треба допомогти – допоможуть. Старший Артем – військовий. Наступному 20 років, вчиться в медичному, третій, Сергій, сподіваємося майбутній спортсмен, йому 14 років буде в серпні, четвертий Святослав, йому дванадцять. П’ятий наш хлопчик Миколка в п’ятому класі", — говорить багатодітна матір.



Від початку повномасштабного вторгнення життя сім’ї змінилося. Відколи старший син Артем зі зброєю в руках став на захист України, відтоді, говорить жінка, втратила спокій. Додає: знайомі пропонували виїхати за кордон. Жінка відмовилася, бо хоче бути ближче до старшого сина.



"Перших пів року була на заспокійливих, не могла спати, син без зв’язку був, це було важко, але ми це пережили. Перший рік я навіть не знала де він. Потім тільки дізналася, що він аеророзвідник, керує дронами. Для мене це був шок", — ділиться Тамара Шевчук.



Зараз поруч з мамою троє молодших синів. 13-річний Сергій навчається в сьомому класі. Каже: взяв на себе обов’язки старших братів.



Підтримкою, каже багатодітна мама, є її чоловік Олександр. Він теж військовослужбовець. Пара побралася пів року тому. "Тамара спочатку мені не казала, що в неї п’ятеро дітей. Коли дізнався, то не злякався. Зараз трошки в мене мало часу, більшість на службі знаходжуся. Допомагаю їм чим можу", — говорить Олександр.



Зі слів жінки, уся багатодітна родина має спільну мрію — перемогу і повернення сина з війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 43-річна жителька села Лище на Волинімає п'ятьох синів. Найстарший з них і чоловік жінки нині служать у лавах ЗСУ. Суспільному волинянка розповіла: більше ста разів у день чує слово "мама", хоча про велику родину ніколи не мріяла, але синами дуже пишається."В мене найкращі сини в світі: треба поспівчувати вони поспівчувають, треба допомогти – допоможуть. Старший– військовий. Наступному 20 років, вчиться в медичному, третій,, сподіваємося майбутній спортсмен, йому 14 років буде в серпні, четвертий, йому дванадцять. П’ятий наш хлопчикв п’ятому класі", — говорить багатодітна матір.Від початку повномасштабного вторгнення життя сім’ї змінилося. Відколи старший син Артем зі зброєю в руках став на захист України, відтоді, говорить жінка, втратила спокій. Додає: знайомі пропонували виїхати за кордон. Жінка відмовилася, бо хоче бути ближче до старшого сина."Перших пів року була на заспокійливих, не могла спати, син без зв’язку був, це було важко, але ми це пережили. Перший рік я навіть не знала де він. Потім тільки дізналася, що він аеророзвідник, керує дронами. Для мене це був шок", — ділиться Тамара Шевчук.Зараз поруч з мамою троє молодших синів. 13-річний Сергій навчається в сьомому класі. Каже: взяв на себе обов’язки старших братів.Підтримкою, каже багатодітна мама, є її чоловік. Він теж військовослужбовець. Пара побралася пів року тому. "Тамара спочатку мені не казала, що в неї п’ятеро дітей. Коли дізнався, то не злякався. Зараз трошки в мене мало часу, більшість на службі знаходжуся. Допомагаю їм чим можу", — говорить Олександр.Зі слів жінки, уся багатодітна родина має спільну мрію — перемогу і повернення сина з війни.

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