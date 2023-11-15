Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 травня





Про це повідомляє Волинський обласний центр гідрометеорології.



В області прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с.



Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла, в Луцьку вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 14-16° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр гідрометеорології.В області прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с.Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла, в Луцьку вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 14-16° тепла.

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