Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 травня
У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр гідрометеорології.

В області прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла, в Луцьку вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 14-16° тепла.

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Теги: Волинь, Луцьк, погода, прогноз
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