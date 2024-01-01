Самовільно залишив частину: як покарали військовослужбовця з Волині





Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, пише ІА



14 травня 2020 року уродженець Володимира Максим Т. уклав контракт із Міноборони терміном на три роки про проходження військової служби.



24 жовтня 2022-го військовий, не отримавши відповідний дозвіл у командира, самовільно залишив частину. Без поважних причин на службі він був відсутній до 1 травня 2023 року. Відтак Максим Т. вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 407 КК України.



Під час судового засідання волинянин щиро каявся, просив суворо не карати.



Призначаючи покарання, суд врахував, що обвинувачений раніше був тричі судимий, має посередню характеристику за місцем служби та статус УБД. Тож Максим Т. отримав 5 років позбавлення волі, але покарання замінили на два роки умовного терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянин під час проходження військової служби на пів року втік із військової частини. Суд призначив йому п'ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном на два роки.Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, пише ІА «Волинські новини» 14 травня 2020 року уродженець Володимирауклав контракт із Міноборони терміном на три роки про проходження військової служби.24 жовтня 2022-го військовий, не отримавши відповідний дозвіл у командира, самовільно залишив частину. Без поважних причин на службі він був відсутній до 1 травня 2023 року. Відтак Максим Т. вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 407 КК України.Під час судового засідання волинянин щиро каявся, просив суворо не карати.Призначаючи покарання, суд врахував, що обвинувачений раніше був тричі судимий, має посередню характеристику за місцем служби та статус УБД. Тож Максим Т. отримав 5 років позбавлення волі, але покарання замінили на два роки умовного терміну.

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