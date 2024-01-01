У Міноборони сказали, в яких підрозділах будуть служити мобілізовані засуджені





Про це повідомляє



Рішення про мобілізацію засудженого буде залежати не лише від особистого бажання ув'язненого та складу злочину. Про це заявив речник оборонного відомства Дмитро Лазуткін, передає 24 Канал.



Представник Міноборони наголосив, що рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від особистого бажання ув'язненого та складу злочину, а і від висновку ВЛК, рішення суду й готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ. Рішення про умовно дострокове звільнення ухвалює суд.



"Засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин", – розповів Лазуткін.



Зауважимо, що будуть діяти обмеження для осіб, які відбувають покарання або були засуджені за:



злочини проти основ нацбезпеки України;

умисне вбивство двох або більше людей, або вбивство з особливою жорстокістю, або поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством;

злочини проти статевої свободи та недоторканості;

злочини, пов'язані з тероризмом;

порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей;

вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця;

особливо тяжкі корупційні злочини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Напередодні, 8 травня, Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених. У Міноборони пояснили, в яких саме підрозділах будуть служити ці громадяни.Про це повідомляє 24 канал Рішення про мобілізацію засудженого буде залежати не лише від особистого бажання ув'язненого та складу злочину. Про це заявив речник оборонного відомства Дмитро Лазуткін, передає 24 Канал.Представник Міноборони наголосив, що рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від особистого бажання ув'язненого та складу злочину, а і від висновку ВЛК, рішення суду й готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ. Рішення про умовно дострокове звільнення ухвалює суд."Засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин", – розповів Лазуткін.Зауважимо, що будуть діяти обмеження для осіб, які відбувають покарання або були засуджені за:злочини проти основ нацбезпеки України;умисне вбивство двох або більше людей, або вбивство з особливою жорстокістю, або поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством;злочини проти статевої свободи та недоторканості;злочини, пов'язані з тероризмом;порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей;вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця;особливо тяжкі корупційні злочини.

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