Як працюють медсестри в медзакладі на Волині, де лікуються після поранень бійці





Про це Андрій Гнатюк.



До Міжнародного дня медичної сестри, який щороку відзначають 12 травня, Суспільне побувало у Волинській обласній клінічній лікарні та розпитало про роботу медпрацівниць, які доглядають за пораненими військовими.



"Бійцям, які в нас лікуються, надаємо і психологічну допомогу"

Перев’язувальна медсестра Марія Мельник у медицині — 25 років. Зараз жінка працює у відділенні хірургії кисті та пластичної хірургії.



"Коли я приходжу на роботу, я вже знаю кількість операцій і які перев’язки мені почати самій. В нас перев’язки є із пересадкою шкіри, є під наркозом. Майже кожного дня – 2-4 перев’язки", — говорить медсестра Марія Мельник.



Постова медична сестра Вікторія Кухарик розповідає: має 12-годинний робочий день з 8 ранку до 8 вечора. За таким графіком трудиться два дні, далі має два дні відпочинку. Загалом у відділенні працює дві постові медсестри та одна перев'язувальна.



"Бійцям, які в нас лікуються, ми в свою чергу надаємо і психологічну допомогу. Тому що їм важко адаптуватися до цивільного життя", — каже медсестра Вікторія Кухарик.



Постова медсестра Олена Рощина до Луцька переїхала із прикордонної Чернігівщини. Розповідає: медсестрою працює 25 років, 24 роки з яких — терапевтичний стаж.



"Спочатку було незвично, а потім втягнулася в процес. Вимірюю температуру, тиск, проводжу маніпуляції, знеболення, забір крові. Також роблю підготовку до операцій, доставляю пацієнтів на обстеження та в операційну", — говорить медсестра Олена Рощина.



"Допомогу надають дбайливо"



Військовослужбовець Олександр із Черкащини на лікуванні в обласній клінічній лікарні перебуває сьомий місяць. Після поранення боєць переніс до 20 операцій.



"Допомогу надають професійно і дбайливо, викладаються на всі 100. Тому що для лікарів і медсестер звичайна травма – це буденний день, то поранення й вогнепальне поранення — це справжній виклик", — каже боєць Олександр.



Військовослужбовець Ярослав говорить: персонал до нього ставиться добре. "Все проходить чудово, перев’язки роблять. Медсестри дивляться, аби було все добре. Я дуже їм за то дякую", — каже захисник Ярослав.



За словами ортопеда-травматолога Вадима Гошія, робота медсестри впливає на стан одужання хворих.



"Від того, наскільки медсестра володіє навиками перев’язування, знає особливості перев’язки під час кожного виду оперативних втручань, напряму залежить успішність лікування пацієнта", — говорить лікар Вадим Гошій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 670 медсестер працює у Волинській обласній клінічній лікарні. З початком повномасштабної війни в медзакладі побільшало пацієнтів з передової.Про це Суспільному розповів речник лікарніДо Міжнародного дня медичної сестри, який щороку відзначають 12 травня, Суспільне побувало у Волинській обласній клінічній лікарні та розпитало про роботу медпрацівниць, які доглядають за пораненими військовими."Бійцям, які в нас лікуються, надаємо і психологічну допомогу"Перев’язувальна медсестрау медицині — 25 років. Зараз жінка працює у відділенні хірургії кисті та пластичної хірургії."Коли я приходжу на роботу, я вже знаю кількість операцій і які перев’язки мені почати самій. В нас перев’язки є із пересадкою шкіри, є під наркозом. Майже кожного дня – 2-4 перев’язки", — говорить медсестра Марія Мельник.Постова медична сестрарозповідає: має 12-годинний робочий день з 8 ранку до 8 вечора. За таким графіком трудиться два дні, далі має два дні відпочинку. Загалом у відділенні працює дві постові медсестри та одна перев'язувальна."Бійцям, які в нас лікуються, ми в свою чергу надаємо і психологічну допомогу. Тому що їм важко адаптуватися до цивільного життя", — каже медсестра Вікторія Кухарик.Постова медсестрадо Луцька переїхала із прикордонної Чернігівщини. Розповідає: медсестрою працює 25 років, 24 роки з яких — терапевтичний стаж."Спочатку було незвично, а потім втягнулася в процес. Вимірюю температуру, тиск, проводжу маніпуляції, знеболення, забір крові. Також роблю підготовку до операцій, доставляю пацієнтів на обстеження та в операційну", — говорить медсестра Олена Рощина."Допомогу надають дбайливо"Військовослужбовецьіз Черкащини на лікуванні в обласній клінічній лікарні перебуває сьомий місяць. Після поранення боєць переніс до 20 операцій."Допомогу надають професійно і дбайливо, викладаються на всі 100. Тому що для лікарів і медсестер звичайна травма – це буденний день, то поранення й вогнепальне поранення — це справжній виклик", — каже боєць Олександр.Військовослужбовецьговорить: персонал до нього ставиться добре. "Все проходить чудово, перев’язки роблять. Медсестри дивляться, аби було все добре. Я дуже їм за то дякую", — каже захисник Ярослав.За словами ортопеда-травматолога, робота медсестри впливає на стан одужання хворих."Від того, наскільки медсестра володіє навиками перев’язування, знає особливості перев’язки під час кожного виду оперативних втручань, напряму залежить успішність лікування пацієнта", — говорить лікар Вадим Гошій.

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